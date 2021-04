Sağlık-Sen: “İsyan ediyoruz”

Kocaeli Memur-Sen’e bağlı Sağlık-Sen, İzmit Seka Devlet Hastanesi önünde sağlık çalışanları adına açıklamalarda bulundu. Açıklamıyı okuyan Sağlık-Sen Başkanı Erdal Yıldırım,”Neye mi itiraz ediyoruz? En başta, sağlık çalışanlarını perişan eden hakkaniyetsiz döner sermaye sistemine itiraz ediyoruz. Bu sistem varken ve bu sistem, sağlık çalışanlarının sinesine ok gibi saplanmışken, sorumluluk ve vicdan sahibi hiçbir yönetici uyuyamaz, uyumamalıdır diyoruz. Sağlık emekçileri, döner sermaye sistemi yüzünden her gün kan ağlarken; “üzerinde çalışıyoruz” cümleleriyle yıllardır bir arpa boyu yol alınmamış olmasına, duygu dünyamızda isyan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“VİCDANINIZ RAHAT MI?”

Yıldırım açıklamalarının devamında ise,”Alın terinin kutsal, mücadelenin hak olduğuna inandığımız için de bu itirazımızı, bu haykırışımızı, her zaman her yerde ve her platformda seslendiriyoruz. En başından beri şu sorumuza açık açık cevap istiyoruz; Ey döner sermaye sorununu bir gecede halletme kudretinde olanlar. Vicdanınız rahat mı? Lütfen söyleyin, vicdanınız rahat mı? Vicdanınız rahatsa, sadece şunu söylemek isteriz; madem vicdanınız rahat, 720 bin sağlık emekçisinin kalbi neden kırık? Neden döner sermayeden analarının ak sütü kadar helal olan ücretlerini alamıyorlar? Hakkaniyetsiz döner sermaye sisteminin, sağlık çalışanını, sağlık çalışanına düşman ettiğini bilmiyor musunuz?

“BU NASIL BİR SİSTEM”

Bu sistemin, sağlık çalışanlarının emeğini, alın terini yok saydığını, görmüyor musunuz? Bu sistemin, sağlık çalışanlarını meslekten soğuttuğunu, hayata küstürdüğünü, boyunlarını büktüğünü anlamıyor musunuz? Yüzlerce sağlık çalışanının hayatına malolan pandemiyle mücadele sürecinde bile, ilave destek ödemelerine rağmen, bu sistem nedeniyle ücret adaletsizliği hızından bir şey kaybetmedi. Bu nasıl bir sistem ki bakanlığa bağlı 81 ildeki 934 hastanede görev yapan; aynı branştan ve meslekten, aynı işi yapan, aynı eğitime, aynı çalışma yılına sahip hiçbir sağlık çalışanı aynı ücreti alamıyor.

“ÇIKIN SÖYLEYİN”

Üniversite hastanelerinde ise durum çok daha vahim. Bu çarpıklığa, bu düzensizliğe, bu haksızlığa, makul bir sözü olan varsa, çıksın söylesin. Eşit işe eşit ücret kuralı sağlık çalışanlarının semtine uğramıyor.Yaptıkları iş önemsizse biri çıkıp bunu söylesin. Sağlık çalışanları kamunun üvey evladı da bizim mi haberimiz yok. Üvey evlat değillerse, kutsal bir meslek icra ediyorlarsa, işlerinin hakkını veriyorlarsa, neden hiçbir sağlık çalışanı bir sonraki ay cebine kaç para gireceğini bilmiyor. Bugün sağlık çalışanları, diğer görevlilerle kıyaslandığında kamuda en düşük ücret alanlar kategorisinde bulunuyorlar. Görev alanları mı daraltıldı, yükleri mi hafifledi, riskleri mi azaldı? Çıkın söyleyin.

“EHA KURALI UYGULANMALI”

Sağlık Bakanlığı, sorunların çözümünde, bir an önce ve mutlak surette EHA kuralını hayata geçirilmelidir. EHA kuralı; Eşitlik, Hakkaniyet ve Adalettir. Sorunlara samimi bir şekilde, bu kural temelinde yaklaşıldığında, çözülemeyecek hiçbir sorun olmadığına inanıyoruz. Sağlık çalışanlarının milletimizin “Hayat Sigortası” olduğu gerçeğinden hareketle; başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm yetkilileri sorunlarla anılmak yerine, sorunları bir an önce çözmeye ve çözümün parçası olmaya davet ediyoruz” dedi.