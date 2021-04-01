Zeytinoğlu mart ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi  

T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, mart ayında 18 milyar 985 milyon dolar ile tarihi rekor seviyede gerçekleşen ihracat performansının memnuniyet verici olduğunu söyleyerek, “2021 yılının ilk iki ayında, en yüksek ocak ve şubat ayları gerçekleşmelerini görmüştük. Mart ayında da ihracatımız geçen yıla göre yüzde 42.1 artışla 18 milyar 985 milyon dolar olarak gerçekleşerek tüm zamanların en yüksek ihracat değerine ulaştı. Pandemiye rağmen, konteyner bulmakta yaşadığımız ciddi sıkıntılara rağmen ihracatta rekorlarla devam ediyoruz. Önümüzdeki aylarda da ihracattaki bu yüksek seviyelerin devam etmesini temenni ediyoruz.” dedi.

Zeytinoğlu, mart ayında en fazla ihracat yaptığımız beş ülkeden, Almanya’ya ihracatın yüzde 30.8, ABD’ye yüzde 44.9, İngiltere’ye yüzde 32.8, İtalya’ya yüzde 81.4 ve Irak’a yüzde 89.3 arttığını söyledi.

Mart ayı ithalatına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zeytinoğlu, mart ayında ithalatta yüzde 25.8 artış olduğunu söyleyerek, “Mart ayında ithalat yüzde 25.8 artışla 23 milyar 679 milyon dolar olarak gerçekleşti. Alt kalemlerine baktığımızda yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 36.1, hammadde (aramallar) ithalatında yüzde 25.1’lik artış olduğunu görüyoruz. Yatırım ve üretime yönelik kalemlerdeki artışları memnuniyetle karşılıyoruz.” dedi. Zeytinoğlu, “Umarız, önümüzdeki dönem rekabetçi kurun da etkisiyle, ithalat ile ihracat arasındaki makası ihracat lehine daraltırız.” dedi.

Zeytinoğlu, mart ayında dış ticaret açığının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14.2 oranında azaldığını ve dış ticaret açığındaki bu gerilemenin cari açık açısından önemli olduğunu söyledi.