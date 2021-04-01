Otogarın 36 yıllık başkanı güven tazeledi

İzmit Şehirler Arası Otobüs İşletmecileri ve Yazıhaneleri Derneğinin 16’ncı Olağan Genel Kurulu otogarda bulunan dernek yazıhanesi önünde gerçekleştirildi. Kongrede Divan Başkanlığını Erdoğan Davut üstlenirken, katip üyeliklerini Gökhan Büyüksökmen ve Necmettin Kaya yaptı. 36 üyesi bulunan derneğin kuruluğu 1985 tarihinden buyana tam 36 yıldır görevi sürdüren mevcut başkan Halil Baylam yeniden seçilerek bir kez daha güven tazelemiş oldu.

55 YILDIR OTOGARDAYIM

Pandemi kurallarına dikkat edildiği kongreye AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkan Yardımcıları Türker Baştuğ, Musa Çaktır, Kocaeli Anadolu İlleri Dernekleri Birliği Başkanı Necmettin Kaya, otogar esnafı ve çok sayıda davetli katıldı. İzmit Şehirler Arası Otobüs İşletmecileri ve Yazıhaneleri Derneği Başkanlığı görevinde16’ncı dönemine giren Halil Baylam yaptığı konuşmada, “Otogarımız için yapmamız gerek çok şey var. Çocukluğumdan bu yana tam 55 yıldır otogarın içerisindeyim. Buranın sorunlarını sıkıntılarını biliyoruz. Otogar denince insanların bazı çekinceleri olabiliyor. Bu korkuları aşacak çalışmaları yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Burası birçok insanın ekmek kapısı. Yolcuların ilimiz için ilk izlenimlerini edindikleri değerli bir nokta. Burayı hep beraber daha güzel bir hale getireceğiz” şeklinde konuştu.

YÖNETİM

Halil Baylam

Abdullah Gürkan

Gültekin Büyüksökmen

Ali Gülay

Sürmeli Çavuş

DENETLEME

Şahabettin Ayyıldız

İlkay Baylam

Ömer Yılmaz