Otogarın 36 yıllık başkanı güven tazeledi

İzmit Şehirler Arası Otobüs İşletmecileri ve Yazıhaneleri Derneğinin 16’ncı Olağan Genel Kurulu otogarda bulunan dernek yazıhanesi önünde gerçekleştirildi. Kongrede Divan Başkanlığını Erdoğan Davut üstlenirken, katip üyeliklerini Gökhan Büyüksökmen ve Necmettin Kaya yaptı. 36 üyesi bulunan derneğin kuruluğu 1985 tarihinden buyana tam 36 yıldır görevi sürdüren mevcut başkan Halil Baylam yeniden seçilerek bir kez daha güven tazelemiş oldu.
55 YILDIR OTOGARDAYIM
Pandemi kurallarına dikkat edildiği kongreye AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Akın Doğan, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkan Yardımcıları Türker Baştuğ, Musa Çaktır, Kocaeli Anadolu İlleri Dernekleri Birliği Başkanı Necmettin Kaya, otogar esnafı ve çok sayıda davetli katıldı. İzmit Şehirler Arası Otobüs İşletmecileri ve Yazıhaneleri Derneği Başkanlığı görevinde16’ncı dönemine giren Halil Baylam yaptığı konuşmada, “Otogarımız için yapmamız gerek çok şey var. Çocukluğumdan bu yana tam 55 yıldır otogarın içerisindeyim. Buranın sorunlarını sıkıntılarını biliyoruz. Otogar denince insanların bazı çekinceleri olabiliyor. Bu korkuları aşacak çalışmaları yaptık yapmaya da devam edeceğiz. Burası birçok insanın ekmek kapısı. Yolcuların ilimiz için ilk izlenimlerini edindikleri değerli bir nokta. Burayı hep beraber daha güzel bir hale getireceğiz” şeklinde konuştu.
YÖNETİM
Halil Baylam
Abdullah Gürkan
Gültekin Büyüksökmen
Ali Gülay
Sürmeli Çavuş
DENETLEME
Şahabettin Ayyıldız
İlkay Baylam
Ömer Yılmaz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Murat Usta - 36 yıl ne demek yahu. Senden başka bu işi yapacak kimse yok mu..?
Adam gibi bir iktidar gelse de bir kişi iki dönemden başka görev alamaz dese de böyle bir kurumun başına çökenlerden millet olarak kurtulsak...!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.