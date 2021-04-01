Erkan Uygun görevi bıraktı

Körfez Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Erkan Uygun, görevinden istifa ettiğini duyurdu. Uygun açıklamasında, “İki yıldır görev yaptığım Cumhuriyet Halk Partisi belediye meclis grup başkan vekilliği görevimi parti içi demokrasi adına genç arkadaşlarımızın önünü açmak için sıra ile yapılması gerektiğini düşündüğüm ve Ticaret Odası Meclis Üyeliği görevim ve işlerimin yoğunluğundan dolayı bu görevimi genç arkadaşlara devir ediyorum” ifadelerini kullandı.