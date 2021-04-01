CHP’li Gençlerden Cengiz Topel açıklaması; “Şehidimiz Cengiz Topel’den utanın”

Basın açıklamasına CHP Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Av. S. Zeki Karakadılar ve yönetiminin de katılımıyla destek sağladığı açıklamada CHP’li Gençler açtıkları pankartla dikkat çektiler

“DUT YEMİŞ BÜLBÜL KESİLDİLER”

CHP Kartepe Gençlik Kolları Başkanı Kadir Keskin açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Yıllar Önce Dönemin AKP’li bakanları tarafından büyük umutlarla Büyükşehir Belediyesinin bütçesinden karşılanarak sivilleştirilen Cengiz Topel Havaalanının bugün çürümeye terk edilmesini büyük bir üzüntü içerisinde izliyoruz. “6 Ay içerisinde buradan Türkiye’nin her yerine tarifeli sefer yapılacak” söylemleri dün gibi kulağımızda. Ama gel gelelim bu kenti yöneten çok konuşan ama icraata gelince dut yemiş bülbül kesilen yöneticiler yapılan bu yatırımın tanıtımını yapamadı, havayolu şirketleri bir bir zarar ederek kentimizi terk ettiler. Bu gün gelinen noktada 1 yılı aşkın süredir Cengiz Topel’ den uçak kalkmıyor. Oysaki burası Sakarya, Bolu, Düzce halkına da hitap ediyor. Yeteri kadar tanıtımı yapılsaydı hat 200 gibi yolcu taşıyan seferler bu illere de konulsaydı, bugün hem Kartepemizin hem de Kocaeli’nin daha çok geliştiğini konuşuyor olacaktık” dedi.

KOCAELİ PROJE MEZARLIĞI

“Bugün geldiğimiz noktada Kocaeli ölü yatırımlar, bitmeyen projeler, seçimlerde verilen yalan vaatler üzerine master yapıyor konuma geldi” diyen Keskin; “AKP’li yöneticiler vatandaşın parasını nasıl yok ederiz, Kocaeli’ de adeta bunun üzerine çalışma yapıyor. Bitmeyen Şehir Hastanesi, bitmeyen teleferik, alt geçit yapımlarında kaçan müteahhitler, söz verilen ama adı bile anılmayan dev seçim projeleri saymakla bitiremeyiz. AKP Aklımızla resmen alay ediyor. 2019 yerel seçim kitapçığında Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın ilk seçim vaadi Cengiz Topel – Körfez Metro Projesi idi. Cengiz Topel Havaalanından başlayarak Körfez ilçesine ulaşacak olan 32 Kilometre uzunluğunda ve 24 istasyondan oluşan metro yatırımı nerede göreniniz var mı? Havaalanından vazgeçtiğiniz gibi, bu projeden de vazgeçtiniz galiba?” şeklinde konuştu.

KARAKADILAR; “MUTLU İDİK ÖLÜ ŞEHİR OLDUK”

“Kocaeli’yi 2 yıl şantiye yılı yapacağım diyen Sayın Büyükakın gelsin önce buradan başlasın” diyen CHP Kocaeli Gençlik Kolları Başkanı Av. S. Zeki Karakadılar ise konuşmasında; “Mutlu Şehir Kocaeli söylemleriyle dar boğaz geçinen vatandaşı baskılamaya çalışmasınlar. Kocaeli “Mutlu” şehirdi, 18 yılda “Ölü” şehire çevirdiler. Bu Kent Hala Sefa Sirmen, Hikmet Erenkaya, Leyla Atakan, Erol Köse gibi Sosyal Demokrat Belediyecilerin yaptıkları sayesinde ayakta duruyor. Mutlu Şehir Kocaeli’ yi mümkün kılmanın tek yolu sosyal belediyecilik anlayışıdır” dedi.

KOCAMAN’ A SESLENİYORUZ

“Buradan Sayın Kocaman’ a sesleniyoruz” diyen gençler; “Geçmiş Dönem Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez’ in yaptırdığı yeni belediye binasında oturmak güzel olabilir. Ayrıca yerel seçim sürecinde vatandaşa verdiğiniz sözleri unutmuşta olabilirsiniz. O yüzden biz size unuttuklarınızı hatırlatmak için 2019’da Seçim Vaatleri olarak vatandaşa dağıttığınız o kitapçıkların ismini “Yalan Vaatler” olarak değiştirerek, “seçim” değil “geçin” kitapçığı adı altında Belediye binasına kargo yapacağız. Bizden de, vatandaştan da utanmazsınız biliriz de belki hiç olmazsa Kıbrıs şehidimiz Cengiz Topel’in anısından utanırsınız da kendinize çeki düzen verirsiniz” ifadelerini kullandılar.