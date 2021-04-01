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01 Nis 2021 - 17:43- Spor G: 01 Nis 2021 - 17:45

Kötü şakaya izin vermedik! “0-2”

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor 1 Nisan’da, sezonun 29. maçında Kahramanmaraşspor ile deplasmanda karşılaştı. İlk yarısı golsüz sona eren maçı Batuhan Er ve Dilaver’in golleri ile 2-0 kazanan yeşil siyahlılar play-off yolunda hanesine önemli bir galibiyet daha yazdırdı. Başkan olarak protokolde ilk kez yer alan Engin Koyun, galibiyetten ötürü takımı kutladı. Haftayı 55 puanla üçüncü sırada tamamlayan Kocaelispor haftaya çarşamba 24 Erzincan’ı konuk edecek.

İLK YARIDA VASAT FUTBOL

12 Şubat Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Kocaelispor vasatı aşamadı. Genel olarak rakibi bekleyen yeşil siyahlılar pozisyon üretmekte de hayli zorlandı. Semih ile önemli bir fırsat bulan Kocaelispor karşısında Kahramanmaraşspor eski futbolcusu Hakan Demirci ile 2 ve İsa ile de 1 net gol kaçırdı. Bayram ise bir pozisyonda kendisine atılan topu ıskaladı. Açılan topu Bayram ceza sahası dışında elle topa dokundu. Hakem Davut Dakul Çelik, 35. Bayram’a dakikada sarı kartını çıkardı. İlk yarıda gol sesi çıkmadı.

BATUHAN ER KİLİDİ AÇTI

Kocaelispor’un eski futbolcularından Talha Mayhoş’un’da 11’de başladığı mücadelede yeşil siyahlılar ikinci yarıya daha önde basarak başladı. Yeşil siyahlıların aradığı gol 53. dakikada geldi. Bahattin’in pasında topla buluşan Burak Süleyman, Batuhan’ın kaçtığını gördü ve topu bu futbolcuya bıraktı. Kaleciyi geçen Batuhan Er sol ayağı ile topu filelerle buluşturdu ve ligdeki dokuzuncu golüne imza attı. (0-1)

KRİTİK ADAM YİNE BAYRAM’DI

Kocaelispor 1-0’dan sonra 3 net gol kaçırdı. Tahir ve Yiğitali ile gole yaklaşan yeşil siyahlılarda Batuhan Er’in kafa vuruşunda top önce üst direğe çarptı ardından çizginin gerisine düştü. Maçın hakemi yardımcısına baktı ve oyunu devam ettirdi. 70 ve 80. dakikalar arasında Bayram sahneye çıktı. Burak Göksel, Doğanay ve İsa’nın şutlarında gole izin vermeyen başarılı file bekçisi bir kez daha kritik işlere imza attı.

DİLAVER KÖŞEYE BIRAKTI

Maçta son sözü ise oyuna sonradan giren Dilaver söyledi. 90+1’de yayın gerisinden kullandığı serbest vuruşta topu ağlara gönderen tecrübeli futbolcu takımı rahatlattı. (0-2) Maçta başka gol olmadı ve Kocaelispor ilk 5 yolunda, Kahramanmaraşspor’u mağlup ederek 1 Nisan’da kötü şakaya izin vermedi.

ERZİNCAN GELİYOR

Perşembe mesaisinde Manisa ile Hekimoğlu ve Amed ile Afyon 1-1 berabere kaldı. Ankara Demir, Niğde karşısında zorlanmazken, Sarıyer uzatmada güldü. Çorum, Sinan Kurumuş ile Erzincan’ı deplasmanda devirdi, Uşak ise sahasında Gümüşhane’ye 2-0 mağlup oldu. Böylece Kocaelispor puanını 55’e çıkardı ve üçüncü sıradaki yerini korudu. Grup’ta Sarıyer ve Ankara Demirspor 52’şer puanla Kocaelispor’u takip etti. Yeşil siyahlılar haftaya çarşamba günü 24 Erzincan’ı konuk edecek.

 

01 Nis 2021 - 17:43 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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