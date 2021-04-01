Çocuklarının gözü önünde eski eşini öldürmüştü! Oğlumun “annem düştü” demesiyle kendime geldim”

5 Ocak 2021 tarihinde Kartepe Uzunçiftlik Mahallesinde meydana gelen olayda, 3 çocuk sahibi olan Sevda Özdemir (33) geçinemedikleri gerekçesiyle bir süredir problemler olan eşinden 1 ay önce boşanarak ayrıldı. Çocukları ile ayrı bir eve taşınan Özdemir’in evine gelen İsa Kösecik (38) eski eşi ile konuşmak istedi. İkili konuşurken başlayan tartışmanın büyümesi üzerine öfkelenen İsa Kösecik, eline aldığı bıçak ile 3 çocuğunun gözleri önünde eski eşi Sevda Özdemir’i bıçaklayarak yaraladı. Olay sonrası İsa Kösecik olay yerinden kaçarken çocuklar yerde kanlar içerisinde yatan anneleri için yakınlarını aradı. Hastaneye kaldırılan Sevda Özdemir tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kösecik ise olay yerinin 1 kilometre ilerisinde yakalandı. Aldattığı için öldürdüğünü söyleyen İsa Kösecik çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“YENİ BİR ŞANS VERMEK İSTEDİM”

Sevda Özdemir cinayetinin ilk duruşması bugün Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık İsa Kösecik ve Sevda Özdemir yakınları, tanıklar ile taraf avukatları katılım sağladı. Duruşmada tanıklar dinlendi. İsa Kösecik cinayet ile ilgili olarak, “Yaklaşık 6 ay kadar önce eşimin Kubilay isimli şahısla aldattığını öğrendim. Bu olayı benden başka herkes biliyormuş. Eşimle bu konuyu konuştuğumda olayı kabul etti ancak esasen kendisinin istekli olmadığını, Kubilay’ın zorlama ve şantajlarıyla birlikte olmak zorunda kaldığını anlattı. Çocuklarımızı da düşünerek kendisine yeni bir şans vermek istedim ve derhal taşındık. Birkaç gün sonra ise Kubilay’ın aracı evin çevresinde yeniden gördüm. Şahıs bizi takip ediyordu” dedi.

“YENİDEN EVLENMEYE KARAR VERDİK”

Anlaşmalı şekilde boşandıklarını belirten Kösecik, “Boşanmanın nedenlerini ailelerimize anlattım. Eşimin babası kızının gerçekten böyle bir şey yapabileceğini, daha önce de benzer bir olayın olduğunu söyledi. Sevda Özdemir’in babası bizim barışmamızı isteyerek evine çağırdı. Ben de çocuklarımın geleceği için teklifi kabul ettim. Boşandıktan bir hafta sonra yeniden görüşmeye başladık. Yeniden evlenmeye karar verdik. Olaydan birkaç gün önce alışveriş esnasında sucuk almıştık. Evdeki bıçak sucuğu kesmeyince Sevda Özdemir bana bıçağı bileğlemem için verdi; ben de bıçağı alıp arabaya koymuştum. O tarihte gece 4-12 vardiyasındaydım. Eve döneceğim sırada Sevda Özdemir beni arayarak kendisini iyi hissetmediğini, eve gelmememi söyledi. Ben de ailemin evinde kaldım” ifadelerine yer verdi.

“KAÇ BIÇAK DARBESİ VURDUĞUMU HATIRLAMIYORUM”

Olay gününü anlatan Kösecik, “Olay günü 8-4 vardiyasına gidecektim. İşe gitmeden önce evde bulunan içliklerimi almak amacıyla sabah 06:45 sularında kendi aracımla maktulün evine gittim. Gittiğimde Kubilay’ın aracının orada olduğunu gördüm. Duruma çok sinirlendim ve aklıma arabadaki bıçak geldi. Kubilay’ın aracının lastiklerini kestim daha sonra Sevda Özdemir’i aradım ve zili çaldım. Apartmanın giriş kapısı ve evin kapısı da açıktı. Diğer taraftan da Kubilay’ın kaçmasını sağladı. Aramızda çok kısa bir tartışma oldu. Bana hitaben “şimdi mi erkekliğin tuttu, ne yapacaksan daha önce yapacaksın, o zaman öldürseydin, pezevenk” şeklinde hakaretler etti. Ben de bunların etkisiyle kendimi kaybettim ve maktule bıçakla vurmaya başladım. Kaç bıçak darbesi vurduğumu hatırlamıyorum. Bir ara büyük oğlumuzun “baba yapma artık annem düştü” demesi ile kendime geldim. Diğer çocuklar da bu olaylara tanık oldular” dedi.

“TAKİPTEN SONRA TESLİM OLDUM”

Oğlunu aradığını belirten Kösecik, “Daha sonra Kubilay’ın peşine gittim. Kendisi lastiklerin yırtılmasına rağmen araçla kaçtı. Evden çıkar çıkmaz oğlumu arayarak ambulans ve polisi aramasını istemiştim. Bir süre takipten sonra teslim oldum. Buna benzer tartışmalar ve olaylar pek çok kez meydana geldi” dedi. İddia makamının sorusu üzerine “Aralarındaki ilişkinin rızaya dayandığını olay günü Kubilay’ın aracını evin önünde görünce anladım” şeklinde konuştu. Sevda Özdemir’in kardeşi Bahar O., “Kubilay isimli şahısla ilişki yaşadığını geçen sene öğrendim. Sanık ile geçinemiyorlardı; ben sanığı bu konuda uyardım. Boşandıktan sonra da Kubilay ile görüşmeye devam etmiş. Sanıktan şikayetçiyim” dedi.

“BİRLİKTE YAŞAMAYA BAŞLADIM”

Kubilay K., söz konusu iddialar ile ilgili, “2019 yılında tanıştık ve aramızda gönül ilişkisi başladı. Ölümüne kadar devam etti. Boşandıktan sonra ayrı bir eve taşınınca ben de onlarla birlikte yaşamaya başladım. Sanık bu evde yaşamıyordu. Olay tarihinde geceyi maktulün evinde geçirdim. Ben de maktulün dediği gibi arka kapıdan çıkıp aracıma binerek uzaklaştım. Maktulü ilişkiye zorlayan ben değilim. İntihar etmekten ve başka şeylerden bahsederek beni ilişkiye o zorlamıştır.” dedi.

“ERKEK OLSAYDIN ÖLDÜRÜRDÜN”

Mahperi G. ise Sevda Özdemir’in arkadaşı olduğunu belirterek, “Maktul evli olduğu süreçte pek çok kişi ile ilişkisi oldu. Bunları bana anlatıyordu. Kubilay ile sürekli görüşüyorlardı. Kubilay eşinden boşanmaya zorluyordu. Sanığın, maktulün diğer ilişkilerden haberi yoktur. Boşandıktan sonra Kubilay ile aynı evde kalmaya başladı. Ailesinin isteği ile sanıkla barışmayı kabul etti. Hatta tanık olduğum bir telefon görüşmesinde sanığı birlikte yaşamak üzere eve çağırdı. Bir akşam yine Kubilay’ın araması üzerine sanık tepki gösterdi. Maktul de sanığa, “Sen erkek olsaydın beni öldürürdün, sen tavuk bile kesemezsin, o kadar cesaretin varsa bıçağı ben alayım” şeklinde sözler söyledi. Buna rağmen sanık özür dilemek zorunda kaldı.

“OLMASINI İSTEMEZDİM”

İsa Kösecik’in babası ile söz konusu olay ile ilgili, “Anlaşmalı olarak boşandılar. Boşanmanın nedeni ile ilgili herhangi bir bilgi vermediler. Maktulün başkası olan ilişkisini olaydan sonra öğrendim” dedi. Sanık söz konusu beyanlar ile ilgili, “Bütün bunların olmasını istemezdim. Duruşmada bazı yeni şeyler de öğrenmiş oldum” dedi. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi amacıyla davayı ileri bir tarihe ertelerken, İsa Kösecik’in tutukluluk halinin devamına karar verdi.