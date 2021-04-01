Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında nitelikli hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından 7 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası bulunan, 2004 yılından bu yana 5 farklı dosyadan aranan S.Y.’nin Kandıra’da bir işletmede kayıt dışı çalıştığı tespit etti. Yapılan teknik takibin ardından jandarma ekipleri tarafından iş yerine operasyon düzenlendi. “Hayalet” lakaplı şahıs düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan S.Y. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
01 Nis 2021 - 17:50- Asayiş Güncelleme: 01 Nis 2021 - 18:23
16 yıldır aranan “Hayalet” jandarmaya yakalandı
İşlediği çok sayıda nitelikli hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurma gibi çeşitli suçlardan 16 yıldır aranan ve hiçbir devlet kurumunda kaydı bulunmayan “Hayalet” lakaplı S.Y., Kandıra’da çalıştığı iş yerinde yakalanarak gözaltına alındı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.