16 yıldır aranan “Hayalet” jandarmaya yakalandı

Alınan bilgiye göre Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında nitelikli hırsızlık, uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçlarından 7 yıl 10 ay kesinleşmiş cezası bulunan, 2004 yılından bu yana 5 farklı dosyadan aranan S.Y.’nin Kandıra’da bir işletmede kayıt dışı çalıştığı tespit etti. Yapılan teknik takibin ardından jandarma ekipleri tarafından iş yerine operasyon düzenlendi. “Hayalet” lakaplı şahıs düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlanan S.Y. sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.