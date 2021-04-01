Aylık uyuşturucu raporu: 280 operasyonda 53 kişi tutuklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son 1 ayda yapmış olduğu uyuşturucu operasyonlarında ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen 273 ayrı operasyonda 3 ton 863 kilo 17 gram esrar, 27 kilo 511 gram eroin, 1 kilo 117 gram kokain, 1 kilo 345 gram sentetik uyuşturucu, 500 gram metamfetamin, 99 bin 350 adet captagon, 80 adet uyuşturucu hap, 105 adet sentetik ecza, 9 adet tabanca, 94 adet fişek, 10 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 22 bin 635 TL para ele geçirildi. Operasyonlarda toplam 448 şahsa adli işlem yapılırken adliyeye sevk edilen şüphelilerden 52'si tutuklandı. Şüphelilerden 20 kişi adli kontrolle, diğer 372 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 4 kişi ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen 7 ayrı operasyonda 30 gram kubar esrar, 10 adet captagon, 5 gram sentetik uyuşturucu, 21,10 gram metamfetamin ve 8 gram eroin ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 11 şahıs hakkında adli işlem başlatılırken adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı. Diğer 10 şüpheli hakkında ise serbest yargılama kararı verildi.