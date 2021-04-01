Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
01 Nis 2021 - 19:51- Gündem G: 01 Nis 2021 - 19:54

Koronavirüs salgınında en korkunç gün! 40 bin 806 yeni vaka

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları bugün yine rekor kırdı. 1 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1424'ü semptomatik olmak üzere 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 357 bin 988'e yükseldi. Vefat sayısı 176 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 20 bin 817 oldu. Vaka sayılarındaki en yüksek rakam, dün 39 bin 302 olarak kaydedilmişti.

mask

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük  Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 1 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1424'ü semptomatik olmak üzere toplam 40 bin 806 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 176 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 31 bin 713'e toplam vaka sayısı ise 3 milyon 357 bin 988'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 20 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 20 bin 817 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 34 bin 43'e yükseldi. Toplam test sayısı 38 milyon 821 bin 795'e yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 135 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

VAKA SAYISI REKOR YİNE KIRDI

Bugün görülen vaka sayısı Türkiye'de en fazla vakanın yaşandığı gün olarak kayıtlara geçti. Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 152 kişi hayatını kaybederken, 1401'i semptomatik olmak üzere 39 bin 302 yeni vaka tespit edilmişti.

# koronavirüs

01 Nis 2021 - 19:51 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Başiskele’de Afet Farkındalık  Eğitimi gerçekleştirildi mask
Başiskele’de Afet Farkındalık  Eğitimi gerçekleştirildi
Körfez Belediyesi’nden  EBA Destek Sınıfı mask
Körfez Belediyesi’nden  EBA Destek Sınıfı
En çok kitap okuyan 5 kişiye, İzmit Belediyesi’nden hediye mask
En çok kitap okuyan 5 kişiye, İzmit Belediyesi’nden hediye
Kaymakam Alkan’dan  Başkan Şayir’e  tablet teşekkürü mask
Kaymakam Alkan’dan  Başkan Şayir’e  tablet teşekkürü
Kuruçeşmeli vatandaştan Hürriyet’e teşekkür  mask
Kuruçeşmeli vatandaştan Hürriyet’e teşekkür 
Başiskele’de Bayanlara Yönelik Yeni Spor Merkezi mask
Başiskele’de Bayanlara Yönelik Yeni Spor Merkezi
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
32 yaşındaki Selin koronaya yenildi mask
32 yaşındaki Selin koronaya yenildi
İzmit'te kurulan pazarların günü değişti mask
İzmit'te kurulan pazarların günü değişti
Oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakladı mask
Oğlu ile gelini ve 2 torununu bıçakladı
Güner Şen evinde ölü bulundu mask
Güner Şen evinde ölü bulundu
Kırmızı kentte halı saha, internet kafe, hamamlar açılıyor mask
Kırmızı kentte halı saha, internet kafe, hamamlar açılıyor
İzmit’te bıçaklı ve sopalı kavga: 6 gözaltı mask
İzmit’te bıçaklı ve sopalı kavga: 6 gözaltı

GALERİ

Nisan ayında Kartepe'de kar sürprizi mask
Nisan ayında Kartepe'de kar sürprizi
Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı mask
Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı
Palet fabrikasında yangın çıktı mask
Palet fabrikasında yangın çıktı
Bir boya sandığı, tek gözü görmeyen baba, 5 kişilik aile... mask
Bir boya sandığı, tek gözü görmeyen baba, 5 kişilik aile...
“Yetkili servis” adı altında dolandırıcılık! 41 gözaltı mask
“Yetkili servis” adı altında dolandırıcılık! 41 gözaltı
Diş teknisyenliğini bırakıp bu işi yapmaya başladı mask
Diş teknisyenliğini bırakıp bu işi yapmaya başladı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL