İzmit Körfezi’nde balık tutan balıkçılar, oltalarına takılan köpek balığını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Yapılan çalışmalarla temizlenen ve son dönemde balık popülasyonunda büyük artış yaşanan İzmit Körfezi’nde avlanan balıkçıların oltalarına camgöz cinsi köpek balığı takıldı. Balıkçılar, İzmit Körfezi’nde ilk kez rastladıkları köpek balığını cep telefonu ile görüntüledikten sonra tekrar denize saldı. Camgöz cinsi köpek balığının İzmit Körfezi’ne bir balık sürüsünü takip ederek geldiği tahmin ediliyor. Son dönemde sayılarında büyük ölçüde azalma olduğu öğrenilen türün, insanlara zarar vermediği belirtildi.
01 Nis 2021 - 21:47- Gündem Güncelleme: 01 Nis 2021 - 21:50
İzmit Körfezi’nde balıkçı oltasına köpekbalığı takıldı
İzmit Körfezi’nde olta balıkçılarının oltasına camgöz cinsi köpekbalığı takıldı. Büyük şaşkınlık yaşayan vatandaşlar cep telefonu ile görüntülediği köpek balığını tekrar denize saldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.