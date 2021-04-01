Gebze Ticaret Odası, afet bölgelerinde veya acil durumlarda kullanmak üzere bünyesine kattığı 'mobil aşevi' ile Dilovası Devlet Hastanesi'nde bulunan sağlık personeline moral amaçlı yemek ikramında bulundu. Mesainin bitmesiyle beraber dışarı çıkan hastane personeli, kapıda kendilerini karşılayan mobil aşevinden yemeklerini aldı. Amaçlarının sağlık çalışanlarına destek olup moral vermek olduğunu ifade eden Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler, "Daha önceki yıllarda her felakette odamız olarak ülkenin her tarafına gidip yardımlarda bulunduk. Orada insanların sıcak bir çorbaya dahi çok ihtiyacının olduğunu gördük. Yönetim kurulu üyeleriyle oturup mobil bir restoran yapmaya karar verdik. Ortaya böyle bir proje çıktı. İlk olarak Dilovası Devlet Hastanesi'nde denemek istedik. Sağlık çalışanlarının da çok emeği var bu süreçte. Onlar görünmeyen kahramanlar. Sağlık çalışanlarımıza da ayrıca bir moral olsun istedik" dedi.
01 Nis 2021 - 21:49- Gündem Güncelleme: 01 Nis 2021 - 21:52
Mobil aşevi ile sağlık çalışanlarına yemek ikramında bulunuldu
Gebze Ticaret Odası, Dilovası Devlet Hastanesi'ne getirdiği 'mobil aşevi' ile sağlık çalışanlarına moral amaçlı yemek ikramında bulundu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.