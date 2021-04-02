Berfin Moskova’da altın peşinde

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un alt yapısından yetişen başarılı halterci Berfin Altun, milli forma ile katılacağı Büyükler Avrupa Şampiyonası için Rusya yolcusu. Mavi beyazlı sporcunun hedefi ise altın madalyayı kazanmak.

MOSKOVA’DA DÜZENLENİYOR

03-11 Nisan 2021 tarihleri arasında Rusya’nın Moskova kentinde düzenlenecek olan Büyükler Halter Avrupa Şampiyonası’na katılmak üzere milli takım ile Moskova’ya hareket etti. 71 Kg’da mücadele edecek başarılı sporcu 2021 Tokyo Olimpiyatlar öncesi önemli olan müsabakadan altın madalya ile ayrılmayı planlıyor.

HEDEF ALTIN

Şampiyona öncesi konuşmasında altın madalyanın önemine vurgu yapan Altun; “Bu şampiyona bizler için çok önemli, uzun zamandır müsabakalara çıkamıyorduk. Antrenmanlarımızı kulübümüzün desteği ile pandemi kurallarına uyarak gerçekleştirdik. Moskova’ya hazır olarak gidiyorum. Hedefim her zaman olduğu gibi kulübümü, Kocaeli’ni ve milli takımımızı en iyi şekilde temsil edip al bayrağımızı dalgalandırmak.” dedi