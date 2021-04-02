Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
02 Nis 2021 - 10:40- Spor G: 02 Nis 2021 - 12:12

Berfin Moskova’da altın peşinde

Büyükşehir Kağıtspor’un başarılı haltercisi Berfin Altun, Moskova’da Altın madalya için mücadele edecek

mask

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un alt yapısından yetişen başarılı halterci Berfin Altun, milli forma ile katılacağı Büyükler Avrupa Şampiyonası için Rusya yolcusu. Mavi beyazlı sporcunun hedefi ise altın madalyayı kazanmak.

MOSKOVA’DA DÜZENLENİYOR

03-11 Nisan 2021 tarihleri arasında Rusya’nın Moskova kentinde düzenlenecek olan Büyükler Halter Avrupa Şampiyonası’na katılmak üzere milli takım ile Moskova’ya hareket etti. 71 Kg’da mücadele edecek başarılı sporcu 2021 Tokyo Olimpiyatlar öncesi önemli olan müsabakadan altın madalya ile ayrılmayı planlıyor.

HEDEF ALTIN

Şampiyona öncesi konuşmasında altın madalyanın önemine vurgu yapan Altun; “Bu şampiyona bizler için çok önemli, uzun zamandır müsabakalara çıkamıyorduk. Antrenmanlarımızı kulübümüzün desteği ile pandemi kurallarına uyarak gerçekleştirdik. Moskova’ya hazır olarak gidiyorum. Hedefim her zaman olduğu gibi kulübümü, Kocaeli’ni ve milli takımımızı en iyi şekilde temsil edip al bayrağımızı dalgalandırmak.” dedi
# Kocaeli, Büyükşehir

02 Nis 2021 - 10:40 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kötü şakaya izin vermedik! “0-2” mask
Kötü şakaya izin vermedik! “0-2”
Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonluğu Kağıthane’nin mask
Türkiye Kulüpler Karate Şampiyonluğu Kağıthane’nin
Cumhurbaşkanlığı onuruna at binecekler mask
Cumhurbaşkanlığı onuruna at binecekler
Ahmet Demir’e 3 maç ceza mask
Ahmet Demir’e 3 maç ceza
Gölcük’te tarihi geri sayım başladı mask
Gölcük’te tarihi geri sayım başladı
Ali Alper Doğan’a 5 maç ceza mask
Ali Alper Doğan’a 5 maç ceza
Anket Gebze Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'te kurulan pazarların günü değişti mask
İzmit'te kurulan pazarların günü değişti
Kırmızı kentte halı saha, internet kafe, hamamlar açılıyor mask
Kırmızı kentte halı saha, internet kafe, hamamlar açılıyor
İzmit’te bıçaklı ve sopalı kavga: 6 gözaltı mask
İzmit’te bıçaklı ve sopalı kavga: 6 gözaltı
Kandıra Gıda OSB, 7 bin kişiye iş imkanı sağlayacak mask
Kandıra Gıda OSB, 7 bin kişiye iş imkanı sağlayacak
İzmit'te korkutan kaza! Tramvay motosiklete çarptı mask
İzmit'te korkutan kaza! Tramvay motosiklete çarptı
Genç kuaförün üzen ölümü mask
Genç kuaförün üzen ölümü

GALERİ

Nisan ayında Kartepe'de kar sürprizi mask
Nisan ayında Kartepe'de kar sürprizi
Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı mask
Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı
Palet fabrikasında yangın çıktı mask
Palet fabrikasında yangın çıktı
Bir boya sandığı, tek gözü görmeyen baba, 5 kişilik aile... mask
Bir boya sandığı, tek gözü görmeyen baba, 5 kişilik aile...
“Yetkili servis” adı altında dolandırıcılık! 41 gözaltı mask
“Yetkili servis” adı altında dolandırıcılık! 41 gözaltı
Diş teknisyenliğini bırakıp bu işi yapmaya başladı mask
Diş teknisyenliğini bırakıp bu işi yapmaya başladı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL