Sürücüler ceza yememek için cam filmlerini söktü

İzmit, D -100 Karayolu İstanbul İstikametinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. Polis ekipleri emniyet kemeri takmayan 16 sürücüye 144’er lira, seyir halinde telefonla konuşan 1 sürücüye 314 lira ve arabasındaki cam filmini sökmeyen iki sürücüye 314’er lira olmak üzere 19 sürücüye toplamda 3 bin 336 lira ceza uyguladı. Bazı sürücüler 314 lira cam filmi cezası yememek için araçlarındaki filmleri sökerken, 2 sürücü ise filmleri sökmeyerek ceza yedi. Aracındaki ön cam filmini söken vatandaş, "Vatan sağ olsun, sağlık olsun yapacak bir şey yok. Polisler 'sök' diyorsa sökeceğiz yapacak bir şey yok" dedi.