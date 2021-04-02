İzmit, D -100 Karayolu İstanbul İstikametinde polis ekiplerince gerçekleştirilen uygulamada kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi. Polis ekipleri emniyet kemeri takmayan 16 sürücüye 144’er lira, seyir halinde telefonla konuşan 1 sürücüye 314 lira ve arabasındaki cam filmini sökmeyen iki sürücüye 314’er lira olmak üzere 19 sürücüye toplamda 3 bin 336 lira ceza uyguladı. Bazı sürücüler 314 lira cam filmi cezası yememek için araçlarındaki filmleri sökerken, 2 sürücü ise filmleri sökmeyerek ceza yedi. Aracındaki ön cam filmini söken vatandaş, "Vatan sağ olsun, sağlık olsun yapacak bir şey yok. Polisler 'sök' diyorsa sökeceğiz yapacak bir şey yok" dedi.
02 Nis 2021 - 12:07- Asayiş Güncelleme: 02 Nis 2021 - 12:13
Sürücüler ceza yememek için cam filmlerini söktü
Kocaeli’de polis ekiplerince geçekleştirilen trafik denetiminde emniyet kemeri takmayan, seyir halinde telefonla uğraşan ve aracında cam filmi bulunan 19 kişiye caza kesildi. Bazı sürücüler ise ceza yememek için cam filmlerini kendi elleri ile söktü.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.