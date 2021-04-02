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02 Nis 2021 - 11:06- Gündem G: 02 Nis 2021 - 12:22

İzmit Belediyesi şehitlerimizin anısını  adına yakışır şekilde yaşatacak

Vatan uğruna hayatını kaybeden aziz şehitlerimizin adlarını ilelebet yaşatmak isteyen İzmit Belediyesi valilik onayıyla başladığı yenileme projesiyle Bağçeşme Şehitlik Anıtı’nı daha sağlam, okunaklı ve bakımlı hale getiriyor

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Vatanı korumak uğruna canlarını siper eden aziz şehitlerimizin adlarının yaşatılması için Bağçeşme Şehitlik Korusu’nda bulunan Şehitlik Anıtı’nda dökülmeler ve zamana karşı yıpranmalar nedeniyle İzmit Belediyesi yenileme çalışması yapıyor. Kocaeli Valiliği tarafından onaylanan Şehitlik Anıtı’nın yenilenmesinde ilk adım belediyenin Etüt ve Proje Müdürlüğü tarafından proje hazırlanmasıyla atıldı. Hazırlanan yenileme projesiyle Şehitlik Anıtı daha dayanıklı ve görsel olarak daha güzel olacak.


DAHA OKUNAKLI VE SAĞLAM

Bağçeşme Şehitlik Korusu’ndaki anıtın zemininde ve duvarlarında bulunan mevcut kaplamalar değiştirilecek. Anıtın üzerinde çakılı olan şehitlerimizin isimlerinin bulunduğu plakalar yenilenecek ve daha okunaklı olması için isimleri plakalara kazınacak. Yenilenen plakalar projedeki şekliyle anıtın çevresine yapılacak duvarlara monte edilecek. Anıtın üzerine ise Türk Bayrağı, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve Türkiye haritası görselleri hazırlanarak takılacak, Atatürk’ün sözü yazılacak. 


MAYIS AYINDA TAMAMLANACAK

Projede sonsuzluğa uğurladığımız ancak anıttaki plakalarda isimleri bulunmayan diğer vatan evlatlarımızın adları için de plaka eklenecek. İzmit Belediyesi ekipleri tarafından hazırlanan yeni tasarım anıt projesinde plakalardaki yenilemelerin ardından anıtın çevresinde bitkilendirme yapılacak. Şehitlik Anıtı’na görsel anlamda güzellik katılacak, dayanıklılığını arttıracak bakım ve onarım çalışmalarının mayıs ayında tamamlanması planlanıyor.

# Kocaeli, İzmit

02 Nis 2021 - 11:06 - Gündem

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