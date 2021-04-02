İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internette yetkili beyaz eşya servisi yalanıyla dolandırıcılık yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli, İstanbul, Tekirdağ, Sakarya, Aydın ve Edirne olmak üzere 6 ilde düzenlenen operasyonlarda yetkili beyaz eşya servisi adı altında ilan vererek 97 kişiyi dolandırdıkları saptanan 45 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Kartepe ilçesinde bulunan iş yerinde çok sayıda beyaz eşya ele geçirildi. İnternete ilan veren dolandırıcıların, evlere gidip beyaz eşyaları alarak ortadan kayboldukları belirtildi. Gözaltına alınan 45 kişi bugün adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde şüphelilerden biri babasını görünce, “Haksızlık yapıyorlar baba” diyerek bağırdı
02 Nis 2021 - 11:45- Asayiş Güncelleme: 02 Nis 2021 - 12:23
Kocaeli'de ‘yetkili servis’ dolandırıcılığında 45 kişi adliyede
Kocaeli'de yetkili beyaz eşya servisi adı altında internete ilan verip, 6 ilde 97 kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 45 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.