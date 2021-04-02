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02 Nis 2021 - 12:31- Ekonomi G: 02 Nis 2021 - 12:32

KOTO Başkanı Bulut'tan çağrı var! "Tüm desteklerin uzatılmasını bekliyoruz"

KOTO Başkanı Necmi Bulut, kira, gelir kaybı ve ciro desteklerinin 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldığı bilgisini paylaşarak, “Kısa Çalışma Ödeneği başta olmak üzere diğer desteklerin de ivedilikle uzatılmasını, yapılandırma ve ödemelerin de ertelenmesini bekliyoruz” dedi

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın açıklamasına göre, esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlere yönelik kira ve gelir kaybı destekleri ile yiyecek içecek hizmeti faaliyetlerinde bulunan işletmelere yönelik ciro kaybı desteklerinde başvuru süreler 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzatıldı. Böylesi bir dönemde, desteklerin işletmeler için hayatta kalma anlamına geldiğini ifade eden KOTO Başkanı Necmi Bulut, konuyla ilgili açıklama yaptı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ- NEFES KREDİSİ

Ticaret Bakanı Pekcan’a isabetli kararı nedeniyle teşekkür eden Başkan Bulut, “Kısa Çalışma Ödeneği başta olmak üzere tüm desteklerin devam etmesi işletmeleriniz için hayatta kalma vesilesi olacaktır. Bununla birlikte TOBB öncülüğünde uygun faizli Nefes Kredisi sağlanması da işletmelere can suyu olacağı kanaatindeyiz. Ayrıca, yapılandırılmış vergi ve ceza borçları, sigorta prim borçları, idari para cezaları, öğrenim ve katkı kredisi borçları olmak üzere birçok kamu alacağının, KGF teminatlı krediler, Nefes Kredisi ve KOSGEB kredilerinin ödemelerinin de ertelenmesini arzu ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.

02 Nis 2021 - 12:31 - Ekonomi

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