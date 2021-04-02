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02 Nis 2021 - 10:26- Gündem G: 02 Nis 2021 - 12:36

Başiskele Belediyesi Personeline Sağlık Taraması

Başiskele’de halk sağlığı konusunu her zaman öncelikleri arasında tutan Başiskele Belediyesi, personelinin sağlığını da önemsiyor.

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Başiskele Belediyesi’nde İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası kapsamında işçi, memur ve sözleşmeli personellerin sağlık taramaları Başiskele Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda yapıldı. Özel bir sağlık grubunun mobil ekiplerince gerçekleştirilen sağlık taramalarında solunum fonksiyon testi, işitme, göz taraması, akciğer grafisi ve kan ölçümleri yapıldı. Kan testleri ile personelin karaciğer fonksiyon testlerinden, şekere kadar birçok değerlerine bakıldı. Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü’nün talimatıyla BAŞKENT A.Ş koordinesinde gerçekleştirilen periyodik sağlık taraması ile çalışanların sağlıklarını korumaları ve verimli bir işgücü elde etmeleri amaçlandığı belirtildi.

BAŞKAN ÖZLÜ: ÇALIŞANLARIMIZIN SAĞLIĞI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ

Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, personele yönelik yapılan sağlık taraması ile ilgili yaptığı açıklamada personelin ileride ortaya çıkabilecek sağlık problemlerinin önceden belirlenmesinin yanı sıra, mevcut sağlık problemlerinin de saptanmasının amaçlandığını söyledi. Başkan Özlü, “Başiskele Belediyesi olarak özellikle Koronavirüs salgını sürecinde toplum sağlığının korunmasına ağırlık verdik. Halk sağlığımızı korumaya yönelik çalışmalarımızı aksatmadan yürütürken, Başiskeleli hemşehrilerimize en iyi hizmeti vermek için gayret gösteren ve bu zorlu süreçte dahi özverili çalışmalarıyla ilçemizde hep birlikte güzel işler yaptığımız mesai arkadaşlarımızın da daha sağlıklı olması bizim birinci önceliğimiz. Bu tür sağlık taramaları ile çalışanlarımızın sağlığını gözetirken, personelimizin sorunlarını en aza indirgemeyi, iş verimliliğini ve hayat kalitelerini artırmayı hedefliyoruz. Beraber yürüdüğümüz bu kutlu hizmet yolunda mesai arkadaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Bu vesileyle tüm herkese sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.” dedi.

# koronavirüs

02 Nis 2021 - 10:26 - Gündem

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