Bahçeşehir Koleji’nden 30 Proje TÜBİTAK’ta Dereceye Girdi

Bahçeşehir Kolejinin; Ankara, Bursa, Eskişehir, Rize, Kocaeli, İstanbul, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Elazığ, Samsun ve Ordu’da bulunan Fen ve Teknoloji Liseleri, Anadolu Liseleri ve Fen Liselerinden proje yarışmasına katılan öğrenciler, çeşitli kategorilerde dereceler almaya hak kazandı. 11 proje birincilik derecesi aldı. Birincilik derecesi alan projeler, Türkiye finali aşamasına katılacak Türkiye finalinde dereceye giren öğrenciler, üniversiteye girişte ek puan ve para ödülü ile ödüllendirilerek yurtdışı yarışmalarda ülkemizi temsil etme şansı yakalayabilecekler.
TÜRKİYE FİNALİNE GİTMEK İÇİN YARIŞIYOR
Lise öğrencilerinin biyoloji, coğrafya, değerler eğitimi, fizik, kimya, matematik, psikoloji, sosyoloji, tarih, teknolojik tasarım, Türk dili ve edebiyatı, yazılım alanlarında hazırladıkları projelerle katıldıkları TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması, TÜBİTAK tarafından 12 bölgede her alan için oluşturulan uzman jüriler tarafından özgünlük ve yaratıcılık, bilimsel yöntem, sonuç ve öneriler uygulanabilirlik, yaygın etki, raporlama, sunum gibi kriterlere göre değerlendiriliyor. Değerlendirme sonucunda bölge sergisine katılmaya hak kazanan projeler, Türkiye finaline gitmek için yarışıyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.