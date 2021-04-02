Engelsiz Merdiven Projesi son aşamaya geldi

Özel vatandaşları önemseyen ve sosyal yaşama daha çok katılmaları için fiziki düzenlemelerle hayatlarını kolaylaştırmaya çalışan İzmit Belediyesi, sorun yaşamadan ulaşabilecekleri, dolaşabilecekleri ve keyifli anlar geçirebilecekleri alan hazırlıyor. Serdar Mahallesi’ndeki Engelsiz Merdiven Projesi’nde son aşamaya gelindi.
SADECE RAMPA İSTEMİŞLERDİ
Okullar bölgesi olması nedeniyle okula giden engelli öğrencilerin ve o bölgedeki mahallelilerin ulaşımda zorluk yaşadığından, halihazırdaki merdivene rampa yapılmasını istediklerinden haberdar olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet bölgeye hızlı bir şekilde müdahale edilmesi talimatını verdi. Hürriyet, engelli arabalarının iniş-çıkışını kolaylaştıracak rampa isteğine ‘Halkım en iyisine layık’ diyerek engelsiz merdivenle entegre edilmiş büyük bir sosyal alan projesiyle karşılık verdi.
MERDİVENDEN DAHA FAZLASI
Ocak ayının sonunda çalışmaları başlayan ve nisan sonunda bitirilmesi planlanan Engelsiz Merdivenli Sosyal Yaşam Alanı Projesi kapsamında güneş enerji panelleri kurulacak ve aydınlatma için hem kendi elektriği üretilecek hem de enerji kullanımından tasarruf edilecek. Son aşamasına gelen projede Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri projenin planlanan tarihten önce bitirilerek hizmete açılması için aralıksız çalışıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.