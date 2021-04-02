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02 Nis 2021 - 12:48- Gündem G: 02 Nis 2021 - 12:49

Engelsiz Merdiven Projesi son aşamaya geldi

Fiziksel olarak dezavantajlı olan vatandaşlara özel önem veren İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi Okullar Bölgesi’ndeki Engelsiz Yaşam Merdiveni projesinde sona yaklaştı

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Özel vatandaşları önemseyen ve sosyal yaşama daha çok katılmaları için fiziki düzenlemelerle hayatlarını kolaylaştırmaya çalışan İzmit Belediyesi, sorun yaşamadan ulaşabilecekleri, dolaşabilecekleri ve keyifli anlar geçirebilecekleri alan hazırlıyor. Serdar Mahallesi’ndeki Engelsiz Merdiven Projesi’nde son aşamaya gelindi. 


SADECE RAMPA İSTEMİŞLERDİ

Okullar bölgesi olması nedeniyle okula giden engelli öğrencilerin ve o bölgedeki mahallelilerin ulaşımda zorluk yaşadığından, halihazırdaki merdivene rampa yapılmasını istediklerinden haberdar olan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet bölgeye hızlı bir şekilde müdahale edilmesi talimatını verdi. Hürriyet, engelli arabalarının iniş-çıkışını kolaylaştıracak rampa isteğine ‘Halkım en iyisine layık’ diyerek engelsiz merdivenle entegre edilmiş büyük bir sosyal alan projesiyle karşılık verdi. 


MERDİVENDEN DAHA FAZLASI

Ocak ayının sonunda çalışmaları başlayan ve nisan sonunda bitirilmesi planlanan Engelsiz Merdivenli Sosyal Yaşam Alanı Projesi kapsamında güneş enerji panelleri kurulacak ve aydınlatma için hem kendi elektriği üretilecek hem de enerji kullanımından tasarruf edilecek. Son aşamasına gelen projede Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri projenin planlanan tarihten önce bitirilerek hizmete açılması için aralıksız çalışıyor.

# İzmit

02 Nis 2021 - 12:48 - Gündem

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