2 çocuk babası koronaya yenildi

İzmit Kozluk Mahallesi Aynalı Kavak Sokak adresinde ikamet eden fotoğrafçı Coşkun Akdoğan (67) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 2 çocuk babası olan Coşkun Akdoğan’un cenazesi Bağçeşme Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.