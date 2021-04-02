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02 Nis 2021 - 15:17- Gündem G: 02 Nis 2021 - 15:18

KOGACE’de ikinci Kaplan dönemi

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cemal Kaplan, Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleşen genel kurulda güven tazeledi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) olağan kongresi bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde pandemi kurallarına uygun bir şekilde yapıldı. Sınırlı sayıda katılım ile gerçekleşen kongrede bütün davetlilere HES kodu sorgulaması yapılarak ateşler ölçüldü. Tek liste ile yapılan kongrede Mevcut Başkan Cemal Kaplan bir kez daha aday oldu.

TANTAN UNUTULMADI

Kongreye Basın İlan Kurumu Müdürü Salih Yalçıntaş, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Demir, Vatan Partisi İl Başkanı Yalçın Arslan, Gelecek Partisi İletişim İşlerinden Sorumlu Başkan Serap Çakır, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Murat Aydın ve KOGACE üyeleri katıldı. Kongrede, geçtiğimiz yıl aralık ayında hayatını kaybeden KOGACE Eski Başkanlarından Barbaros Tantan da unutulmadı. Protokolde Tantan’ın koltuğu boş bırakılıp Tantan’ın resmi asıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan kongrenin divan başkanlığını Eyüp Gencer, divan katipliklerini ise Semrel Aşçı ve Levent Ulusay üstlendi.

MEDYAEVİ SÖZÜMÜZÜ TUTTUK”

Kongrede konuşan Başkan Kaplan, tüm üyelere ve çalışanlara cemiyete sahip çıkma konusunda seslenerek şu ifadelere yer verdi, “Göreve geldiğimiz ilk dönemde medya evimizin olmaması nedeniyle bir söz vermiştik ve Abbas Çakar arkadaşımız ile çeşitli yerlere ziyarette bulunarak sözümüzü yerine getirdik ve artık bir medya evimiz var. Bunun dışında pandemi öncesi çeşitli geziler organize ettik, salgın nedeniyle şuan bunları yapamıyoruz ancak zamanla atlatırsak bu gezilerimizi devam ettirmek istiyoruz.

KADIN KOMİSYONU KURULUYOR

KOGACE kadınlara değer veren bir cemiyettir. Kadına verdiğimiz değerden ötürü kadın komisyonu kurarak kadınlar için aktiviteler yapmak istiyoruz. Burada görev alan arkadaşlarımız bu çalışmaları hep beraber belirleyecekler. Spor komisyonlarında kentimizde spor alanında çalışmalar yapmış olan arkadaşlarımızdan komisyonda yer vereceğiz. Sosyal İşleri ve gezileri kapsayan komisyonumuzda sosyal aktivitelere yönelik organizasyonlar gerçekleştirecekler.

HEDEFİMİZ KALICI BİR YER BULMAK

Cemiyetimizin bulunduğu yeni medya evimiz için emeği geçen herkese buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Hedefimiz kalıcı bir yer bulmak. Bu dönemde de çalışmalarımız devam edecek üyelerimizi ve çalışma arkadaşlarımızı cemiyetimize bekliyoruz, bu cemiyet hepimizin burayı boş bırakmayalım. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın’a, KASK Başkanı Murat Aydın’a cemiyetimize verdiği desteklerden dolayı bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum”

İşte Cemal Kaplan’ın Listesi

Cemal KAPLAN (NTV)

Yunus KAHRAMAN (Gazete Gebze)

Hakan SÜER (TV41/A Haber)

Ahmet AYAR (Gebze Yeni Haber)

Ergün AYAZ (DHA)

Refik FİDAN (İHA)

Emrah ERDOĞAN (Gebze Yenigün)

Abbas ÇAKAR (Sabah Gazetesi)

Uğur ULUSOY (Çağdaş Kocaeli Gazetesi)

Hüseyin ÖZİRİ (Flaş Kocaeli)

Boran KAYALAR (Demokrat Kocaeli Gazetesi)

Miray BAKLACI (Kocaeli Gazetesi)

Serkan SİDAL (Gölcük Belediyesi)

Serdar ERDAL (Özgür Kocaeli)

Eylem SELVİ (Arı Kocaeli Life)

DENETLEME KURULU

Ünal CANKURT (Kandıra’nın Sesi)

Ayşe AYDIN (Çağdaş Kocaeli Gazetesi)

Erdem ŞENGÜL (Gölcük Postası)

Burcu NAZLI (Star Kocaeli)

Sancar KIZILKAYA (Çağdaş Kocaeli Gazetesi)

# Kocaeli, Gebze, Büyükşehir

02 Nis 2021 - 15:17 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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