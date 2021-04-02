Kazan’dan Hürriyet’e: “Belediye başkanlığı ağlama duvarı değildir”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet geçtiğimiz gün belediye binasında düzenlediği Çukurbağ Kazı Çalışmaları ile ilgili basın toplantısında düzenledi. Çalışmaların bazı kısımları ile ilgili üstü kapalı bilgi veren Hürriyet, “Engelleniyoruz” diyerek bazı şeyleri üstükapalı yaptıklarını ifade etti. İzmit Belediyesi MHP Meclis Üyesi İlker Kazan, Hürriyet’in ‘engelleniyoruz’ sözlerine tepki gösterdi. Kazan, “İzmit Belediyesi Başkanı Sayın Fatma Kaplan Hürriyet sürekli basında beni çalıştırmıyorlar engelliyorlar şeklindeki haberlerinizi çok büyük üzüntüyle okuyoruz ve herhalde okumaya da devam edeceğiz. Tarafınızı şu an İtibariyle hangi projenizde engelliyoruz lütfen bunu vatandaşlarımıza anlatın” dedi.

“CEDİT’İ BİZ Mİ ENGELLEDİK?”

Açıklamasının devamında Kazan, bazı projeleri sıralayarak Hürriyet’e sorular yöneltti. Kazan açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Kar yağdığında Bayraktar’a köyüne biz mi göndermedik oraya gitmeyip de Çayırova’da ki işçilere grevde yanlarına seçim çalışması gibi gitmenizi de bizim üzerimize atacaksınız? Lütfen rica ediyorum geldiğinizden bu yana sürekli ‘engelliyorlar’ diyorsunuz; ‘Cedit’i yapacağım’ dediniz biz mi engelledik?” ifadelerin kullandı.

TELEFERİĞİ BİZ Mİ ENGELLEDİK?

‘Teleferiği yapacağım’ dediniz biz mi engelledik? 3 ay önce verdiğimiz önergenin cevabını vermenizi biz mi engelledik? Atatürk büstünü yapamadınız 2 kere denediniz bunu da yapamayan biz miydik? Boş duvara yıllık 85 bin TL’ye kiralayıp baroya ücretsiz verdiniz biz mi engelledik? KİPTAŞ’ın reklamını yaptınız biz mi engelledik?

PKK SEMPATİZANI DJ’Yİ BİZ Mİ ENGELLEDİK?

Belediyenin evlerini satışa çıkardınız da biz mi engelledik? Ruhsatsız yerleri açmanızı da biz mi engelledik? Akpınar Mahallesi muhtarına vereceğinizi söylediğiniz ve halen vermediğiniz muhtar ofisini biz mi engelledik? Akpınar Mahallesine bayrak direği beraber dikelim dedim sizde yaparız dediniz 3 ay geçti yapmadınız biz mi engelledik? Kocatepe muhtarının halen yazılı cevap beklediği görev yazısının verilmesini biz mi engelledik? PKK sempatizanı DJ’yi getirdiniz biz mi engelledik?

RAHMETLİ MECLİS ÜYENİZİ BİZ Mİ ENGELLEDİK?

61 yaşındaki partilinizi işe almanızı biz mi engelledik? Rahmetli meclis üyenizi işe almadınız almanızı biz mi engelledik? Genel başkanınızın meclis üyesine ev alın dedi de almadınız biz mi engelledik? Gebze de çöp arabalarının reklamını yaptınız biz mi engelledik? Karamürsel’de, Kandıra’da taksicilerin araçlarını ilaçladınız biz mi engelledik? Nebihocalar köyünde kazı yaptınız ne kazısı olduğu da belli değil biz mi engelledik? Yeşilova mahalle konağının yapımına biz söyleyene kadar yapılmamasını biz mi engelledik?

ALLAHA HAVALE EDİYORUM

Kovduğunuz işçileri geri alıp belediyeyi bu kadar zarara uğrattınız biz mi engelledik? Belediye başkanlığı ağlama duvarı değildir. İş ve görev yeridir. Ben meclis üyesi iken mahalle mahalle sorunları çözüme kovuşturmak için gezerken Dilovası’na, Karamürsel’e Kandıra’ya seçim alt yapısı yapmanızı biz mi engelledik. Sizleri önce Allaha daha sonra İzmit halkına havale ediyorum”