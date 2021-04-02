MHP’den 200 parti üyesine teşkkür belgesi

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli teşkilatları olarak Gebze İlçesindeki amatör spor kulüplerine Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Murat Aydın ile beraber ziyarette bulundu. Ziyarette Kocaeli’deki Amatör Sporun sorunları konuşuldu. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli teşkilatları Gebze ilçesinde 200 Parti üyesine Teşekkür Belgesi takdim edildi. Programa Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Aydın Ünlü’nün yanı sıra İlçe Teşkilat Başkanı Serkan Kural ve beraberinde İl Yönetim ve çok sayıda partili katılım sağladı. Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli İl Teşkilatları olarak Kocaeli Valiliğinin pandemi kurulu kararları gereği “Üye Teşekkür Belgesi” programları uygun olan bir sonraki tarihe ertelendi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.