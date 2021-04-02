"İzmit’in Kültür Hikayesi" bugün görücüye çıkıyor

‘Kültür ve Sanat Kenti İzmit’ sloganıyla yola çıkan ve kenti yeniden özlenen günlerine ulaştırmak isteyen İzmit Belediyesinin, 2021 yılı kültür sanat sezonu projelerinin tanıtılacağı program bugün (Cuma) Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
CANLI YAYINLANACAK
Kültür ve sanat alanında iki yılda başarılı projelere imza atan ve halkta heyecan uyandıran İzmit Belediyesinin yeni sezonun startını vereceği, İzmit’in kültür mirası, kültür-sanat etkinlikleri, festivaller ve sürpriz projelerle dolu tanıtım program saat 17.00’de başlayacak ve belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak.
CİHAT AŞKIN KONSERİ
‘Beton belediyeciliğine son’ diyerek kültür ve sanat projeleriyle halkın sosyal yaşamına yeniden canlılık getiren İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’in açıklayacağı, heyecanla beklenen projelerin sunum gecesinde birbirinden etkileyici gösterilerle İzmit’in Kültür-Sanat sezonu anlatılacak. Gecenin finalinde ünlü keman virtiözü Prof.Dr. Cihat Aşkın da konser verecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.