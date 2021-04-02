Gültepe Cemevi Derneği’nden  Hürriyet’e teşekkür ziyareti

Geçtiğimiz aylarda Gültepe Yunus Emre Cemevi’ni ziyaret ederek dernek yetkilileri ve mahallelinin taleplerini dinleyen Başkan Hürriyet, cemevinin ihtiyaçlarını en kısa sürede bir bir giderdi. Yunus Emre Cemevi Derneği Başkanı Ali Ediz Göksu, Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Filiz, Nazire Göksu, Barış Ubay, Ali Kaya ve Mehmet İnce yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etmek adına Başkan Hürriyet’i makamında ziyaret etti.
NELER YAPILDI?
İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Yunus Emre Cemevi’ni ziyaret ettikten hemen sonra harekete geçti. En büyük ihtiyaçlarının bir kanat önderi olduklarını belirtmeleri üzerine Başkan Hürriyet, Cemevi için dede istihdamı gerçekleştirdi. Ardından Fen İşleri Müdürlüğünce 6 metre yüksekliğindeki yangın merdivenin yapımı kısa sürede tamamlandı. Yaklaşık 3 metre genişliğinde olan yangın merdiveni, yapımı bittikten sonra boyanarak kullanıma hazır hale getirildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.