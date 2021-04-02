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02 Nis 2021 - 15:23- Gündem G: 02 Nis 2021 - 15:24

Gültepe Cemevi Derneği’nden  Hürriyet’e teşekkür ziyareti

Gültepe Yunus Emre Cemevi Derneği, kendilerini ziyaret ederek taleplerini dinleyen ve ardından harekete geçerek eksiklikleri gideren Başkan Hürriyet’e teşekkür ziyareti gerçekleştirdi

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Geçtiğimiz aylarda Gültepe Yunus Emre Cemevi’ni ziyaret ederek dernek yetkilileri ve mahallelinin taleplerini dinleyen Başkan Hürriyet, cemevinin ihtiyaçlarını en kısa sürede bir bir giderdi. Yunus Emre Cemevi Derneği Başkanı Ali Ediz Göksu, Yönetim Kurulu Üyeleri Müslüm Filiz, Nazire Göksu, Barış Ubay, Ali Kaya ve Mehmet İnce yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür etmek adına Başkan Hürriyet’i makamında ziyaret etti. 


NELER YAPILDI?

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Yunus Emre Cemevi’ni ziyaret ettikten hemen sonra harekete geçti. En büyük ihtiyaçlarının bir kanat önderi olduklarını belirtmeleri üzerine Başkan Hürriyet, Cemevi için dede istihdamı gerçekleştirdi. Ardından Fen İşleri Müdürlüğünce 6 metre yüksekliğindeki yangın merdivenin yapımı kısa sürede tamamlandı. Yaklaşık 3 metre genişliğinde olan yangın merdiveni, yapımı bittikten sonra boyanarak kullanıma hazır hale getirildi.
# İzmit

02 Nis 2021 - 15:23 - Gündem

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