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02 Nis 2021 - 15:24- Gündem G: 02 Nis 2021 - 15:29

58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak

Artan vakalar sonrası Türkiye'nin koronavirüs risk haritası değişti. 17 olan 'çok yüksek riskli' il sayısı bir ayda 58'e yükseldi. Bu sebeple kırmızı renkli illerde pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına cumartesi günleri de eklendi. İşte il il hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları.

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Koronavirüs vaka sayılarındaki durdurulamayan artış nedeniyle pazartesi günü gerçekleşen Kabine toplantısı sonrasında yeni kısıtlama kararları açıklandı. Vaka sayıları ile orantılı bir şekilde koronavirüs risk haritası da güncellendi. Durumun ciddiyetine göre mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklerinde gösterilen illerde buna bağlı olarak farklı tedbirler uygulanacak. Yeni tedbirler sonrası gelen ilk hafta sonunda ise illerdeki son durum şu şekilde olacak...

KIRMIZI RENKLİ İLLERDE HAFTA SONU KISITLAMASI NASIL OLACAK?

Kırmızı ile gösterilen çok yüksek risk grubunda yer alan iller son verilere göre haritada şöyle gösterildi: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak. 'Çok yüksek riskli' olarak adlandırılan kırmızı kategorideki illerde, sadece pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağı yeniden cumartesi de uygulanmaya başlayacak.

TURUNCU KATEGORİDEKİ İLLER

Turuncu ile gösterilen yüksek risk grubunda yer alan iller son haritada Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli olarak sıralandı. 'Yüksek riskli' turuncu illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00 - Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla cumartesi günü saat 21.00'de başlayıp pazar gününün tamamını kapsayacak şekilde düzenlenecek kısıtlama pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

DÜŞÜK VE ORTA RİSKLİ İLLERDE KISITLAMALAR

Mavi ile gösterilen düşük risk grubunda yer alan il sadece Şırnak; sarı ile gösterilen orta risk grubunda yer alan illerse Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van olarak açıklandı. Hafta sonlarında ise düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanacak. Genelgeye göre hafta içi günlerde 21.00-05.00 saatleri arasında tüm Türkiye'de sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasına devam edilecek.
# koronavirüs, Kocaeli, İstanbul

02 Nis 2021 - 15:24 - Gündem

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