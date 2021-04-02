Kandıra Belediyesi’nden otizme mavi destek

Tüm dünyada otizm konusunda farkındalık yaratmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacı ile Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edilen 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde otizme dikkat çekmek isteyen Kandıra Belediyesi, belediye binasını mavi ışıkla süsledi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kandıra Belediye Başkanı Adnan Turan, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü vesilesi ile, Otizmde erken tanı ve eğitimin önemi konusunda bilincin artırılmasına yönelik olarak düzenlenen “Otizme Mavi Işık Yak farkındalık hareketine biz de katıldık ‘’ dedi.

Otizmli çocuklar ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Turan, ‘’ Otizme Mavi Işık Yak” hem şahsi hem de kurum olarak destek verilmesi gereken bir farkındalık. İnsanlara ve konuya yabancı olanları harekete geçirecek, özel insanların yaşamını hatırlatacak bir uygulama. Otizmli yavrularımıza sahip çıkmak, bu bilinci aşılamak, engelleri birlikte aşmak adına bu uygulamaya destek veriyoruz. Engelsiz bir toplum, sadece biraz daha fazla yardıma ihtiyacı olan yavrularımız, bireylerimiz için herkesi bu otizm farkındalığına destek vermeye çağırıyorum’’ dedi.