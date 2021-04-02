Kocaeli’de Biontech Aşılamasına Başlandı

Aşılar, Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar birimi tarafından soğuk zincire uygun olarak depolandı. Sırası gelen vatandaşlara uygulanacak "Biontech aşıları" İl Sağlık Müdürlüğü bulaşıcı hastalıklar biriminde görevli sağlıkçılar tarafından aşı uygulaması yapılacak hastanelere uygun şartlar altında sevk edilerek yetkililere teslim edildi. Ayrıca aşıların etkin kullanımının sağlanması amacıyla uygulama, kullanım ve depolama gibi konularda, İl Sağlık Müdürlüğünde görevli sağlık profesyonelleri tarafından aşı uygulaması yapacak sağlıkçılara gerekli eğitimler videokonferans yöntemi aracılığıyla verildi.