Petroyağ Endüstriyel Yağlar, Uluslararası İş Güvenliği Ödülüne Layık Görüldü

British Safety Council tarafından bu yıl 63’üncüsü düzenlenen Uluslararası İş Güvenliği Ödülleri (International Safety Awards) değerlendirme süreci tamamlandı ve kazananlar açıklandı. Türkiye’den 100’ü aşkın kurum ve kuruluşun katılım gösterdiği bu prestijli organizasyonda 15 ödül de ülkemize geldi. Sağlık, güvenlik ve refah konularında performanslarını kanıtlayan ve uluslararası arenada ülkemizi gururla temsil eden firmalardan biri de Petroyağ Endüstriyel Yağlar.

Petroyağ Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Soysal, ‘’Kuruluşumuzdan beri yürüttüğümüz ve Pandemi döneminde de geri adım atmadan sürdürdüğümüz çalışmaların elde ettiği bu başarıdan dolayı çok mutluyuz. Türkiye’den 100’ü aşkın kurumun değerlendirildiği ve sadece 15’inin ödüllendirildiği bu prestijli organizasyonda ülkemizi başarıyla temsil ettiğimiz için de gururluyuz. 2021 yılında da en iyi yaptığımız şeyi yapmaya; Petroyağ Ailesinin sağlığını ve güvenliğini önde tutarak, hep daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz.’’ dedi.