Parke taşı döşeme işlemleri yaptırılacak

Belediyemiz sınırları içinde Muhtelif cadde ve sokaklarda 25000 m2 Kilitli Beton parke yapım işi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

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