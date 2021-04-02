Altınordu Güzelyalı Mahallesi'nde daire icradan satılık

Ordu ili Altınordu ilçesi Güzelyalı mah. Hane Havlusu mevki 13 ada 144 parsel b blok zemin kat 2 nolu bağımsız bölüm nolu taşınmaz, ana taşınmaz yüzölçümü 1168,10 m² 159/2044 arsa paylı, satışa konu 2 nolu mesken nitelikli bağımsız bölüm 1/1 hisseli, meskenin bulunduğu arazinin topoğrafik yapısının meyilli ve cepheler arası kot farklı olduğu, belediye imar planı içinde ve ayrık nizam 3 katlı konut alanına tahsisli olduğu taks:0.30 olduğu belediyenin hizmetlerinden yararlandığı, alt yapısının tam olduğu, ordu samsun karayoluna 175 metre güney doğusunda bulunan il merkezine 2.800 metre mesafede olduğu, doğusundan geçen perşembe caddesine 150 metre mesafede.

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