Ordu ili Altınordu ilçesi Güzelyalı mah. Hane Havlusu mevki 13 ada 144 parsel b blok zemin kat 2 nolu bağımsız bölüm nolu taşınmaz, ana taşınmaz yüzölçümü 1168,10 m² 159/2044 arsa paylı, satışa konu 2 nolu mesken nitelikli bağımsız bölüm 1/1 hisseli, meskenin bulunduğu arazinin topoğrafik yapısının meyilli ve cepheler arası kot farklı olduğu, belediye imar planı içinde ve ayrık nizam 3 katlı konut alanına tahsisli olduğu taks:0.30 olduğu belediyenin hizmetlerinden yararlandığı, alt yapısının tam olduğu, ordu samsun karayoluna 175 metre güney doğusunda bulunan il merkezine 2.800 metre mesafede olduğu, doğusundan geçen perşembe caddesine 150 metre mesafede.
02 Nis 2021 - 18:28- Gündem Güncelleme: 02 Nis 2021 - 18:31
Altınordu Güzelyalı Mahallesi'nde daire icradan satılık
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Altınordu Güzelyalı Mahallesi'nde daire icradan satılıktır
SAHİBİNDEN SATILIK DÜKKAN
Başiskele Sanayi Sitesi’nde Dış cepheleriyle toplam 500 m2, İç cepheleri 195m2 kullanım alanı olan 2’li dükkan0537 308 16 63
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Hurda (eski gazete) gazete satılır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.