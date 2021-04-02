Hürriyet, "2022 Nikomedya yılı diyeceğiz"

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet önderliğinde düzenlenen İzmit Belediyesi’nin 2021 yılı Kültür Sanat Projeleri, Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde hayata geçirildi. Pandeminin sanata engel olmadığı vurgulanan lansmanda yeni dönemin projeleri tanıtıldı. Projeler, “İzmit Belediyesi Kütüphanesi, Atatürk Evi, Hulusi Kentmen Evi, Leyla Hanım Filmi, İzmit Somut Olmayan Kültürel Miras Envanteri’’ Projesi ve Tarihi İzmit Evleri olarak tanıtıldı. Pandemi nedeniyle vatandaşlar lansmanı canlı yayından takip etti.

YOĞUN KATILIM

Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Başkanı Murat Aydın,İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Kocaelispor Başkan Vekili Bekir Halefler İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Coştur Filiz, DEVA Partisi İzmit İlçe Başkanı Çağrı Çakıcı, tiyatro oyuncusu Sevinç Erbulak, İzmit Belediyesi Meclis Üyeleri ve davetliler katıldı. Program pandemi süreci nedeniyle kısıtlı sayıda katılım ile gerçekleşti. Programda hacivat ve karagöz, semazen, halk oyunları gösteri gerçekleşti. Keman Virtüözü Cihat Aşkın ise davetlilerin kulağının pasını sildi.

“UMUT VEREN ŞEY SANTTIR”

Programda söz alan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet sözlerine, “Bundan iki sene önce İzmit’in sanata giden damarlarını açacağız diye söz verdik. Verdiğimiz sözler doğrultusunda da ilerliyoruz. Bu kentin kültürü o kadar zenginki bunları bir saatte anlatamayız. Hepimizin pandeminin bizi nasıl yıprattığının farkındayız. Bu süreçte inanları rahatlatan, umut veren tek şey kültür ve sanat oldu. Aslında pandemi sanata engel değil. Bugün burada biraz da olsa pandeminin yaşadığı sıkıntılardan sizi uzaklaştırmak istedik” diyerek başladı.

“DÜNYA İZMİTLİLER GÜNÜ”

Hürriyet’in sözlerinin devamında, “Kentimizin simgesi olan Fethiye Caddesi’nin sanatın merkezi yapmak istiyoruz. Tarihi İzmit Evleri’ne yeniden hayat vererek. Tonton dedemiz Hulusi Kentmen’in evinde buluşarak düzenleyeceğimiz izmit moda haftasıyla geleceğin imajlarıyla harmanlayacağız. İzmit’in kültürler arası etkileşimini sağlamak istiyoruz. Kentin kültürünün ayrılmaz bir parçası olan bu kentte doğan ve şehrimizin birlik ve beraberliğinin en büyük simgesi Kocaelispor’un, 55’inci kuruluş yıl dönümü olan 24 Nisan’ı Dünya İzmitliler Günü olarak ilan ederek ve düzenleyeceğimiz etkinliklerle birlik beraberliğimizi pekiştireceğiz.

“İNSAN VE SANAT”

İzmit Orman Okulu’yla; yarının büyükleri olan evlatlarımızı vizyon sahibi bireyler olarak yetiştireceğiz. Kadın Girişimciler Merkezi’yle kadınların yaşam kalitesini yükselteceğiz. Aslında burada vermek istediğimiz mesaj şu, beton belediyeciliğin bizleri mutlu etmediğini hepimiz biliyoruz. Betona yatırım değil, insana yatırım yapacağız. Yapılan binaların içinde insan ve sanat yoksa o binaların kolonları da yoktur aslında. İşte tam da bu nokta biz kreşlerimizi yaparken sadece bir bina projesi olarak bakmıyoruz. İçinde eğitimin yanı sıra sanat da olacak.

“TARİH SOKAĞI OLACAK”

Fethiye caddesi projesi sadece sokak düzenlemesi olmayacak içinde sanat sokakları da olacak. Alzeimer Merkezinde de sanatla iyileşeceğiz. Restorasyonunu yeni tamamladığımız Tarihi İzmit Evi sadece kurdelesini kesip açılışını yapıp sonra içi boş unutacağımız bir yer olmayacak, içini şiir ve edebiyat evi yapacağız ve unutulmaz değerimiz Ruşen Hakkı’nın anısını yaşatacağız ve İzmit Unutmaz diyeceğiz. Projesi tamamlanan ve restorasyonuna başlayacağımız Ferdane Hanım konağı sadece bir bina olmayacak, içinde kentimizin ve ülkemizin lezzetleri ve mutfakları olacak ve herkes oradan faydalanacak. Kapanca sokaktaki kıymetli izmit evleri sanatla bezenerek bir bir yaşayan evler haline gelecek ve gerçek bir tarih sokağı olacak.

“NİKOMEDYA YILI”

Gelişmiş Avrupa kentlerinde haftalık ve aylık sanat programları vardır ve resmi bir toplantıya katılacağınız zaman kentin sanat rehberine de bakarsınız ve gündüz programlardan sonra akşam hangi sanat etkinliğine gitsek diye düşünürsünüz. İşte biz de İzmit’e herhangi bir sebeple gelen misafirlerin de bir sanat rehberi olsun ve bu ay, bu hafta ya da bu akşam nerede ne var acaba desinler. Bu sezon açılışı ile aslında hoş geldin bahar diyeceğiz. Ve ilki olacak. Bu sene adını bir kültür hikayesi koyduk seneye ise “2022 nikomedya yılı” diyeceğiz. Her sene değişik sürprizlerle ve etkinliklerle izmitte sanat var dedirteceğimiz geleneksel sezon açılışı haline getireceğiz” dedi.