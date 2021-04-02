Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
02 Nis 2021 - 18:41- Gündem G: 02 Nis 2021 - 18:46

İzmit'te havanın ısınmasını fırsat bilenler sahillere akın etti

İzmit’te havanın ısınmasıyla birlikte vatandaşlar sahillere akın etti. Sandalye ve masalarını getirenler, sahilde oturarak güzel havanın keyfini çıkardı.

mask

İzmit’te havanın ısınmasıyla birlikte birçok kişi soluğu sahilde aldı. Sandalye ve masalarını getirenler, deniz kenarındaki çimlerin üzerinde güneşin tadını çıkardı. Çay, kahve ve yiyeceklerini de yanlarında getiren vatandaşlar kafe ve restoranlar açılmasına rağmen, koronavirüsten korunmak amacıyla sadece yakın çevreleriyle birlikte vakit geçirmek için açık havada oturmayı tercih ettiklerini söyledi.

"KAFELER KALABALIK OLUYOR"

Arkadaşıyla yürüyüş için sahile geldiğini söyleyen Kaan Candan, “Uzun süredir yağmur yağıyordu. Güneşi görünce biz de faydalanmak istedik. Açık alanları tercih ediyoruz genel olarak. Kafeler kalabalık oluyor” dedi.

"AÇIK ALAN TERCİH ETTİK"

Arkadaşlarıyla güzel havanın tadını çıkarmak istediklerini söyleyen Kübra Nur Doğan, “Güzel bir hava olduğu için arkadaşlarla çıkalım dedik. Ama mekanlar biraz kalabalıktı, o yüzden açık alanı tercih ettik. Az ileride alışveriş merkezi var. Oraya gittik, biraz kalabalıktı. Oradan sahile geldik. Şu an hava güzel. Burada sosyal mesafeye de uyuluyor. Kocaeli mesafeyi bilen bir şehir. Vaka sayıları biraz arttı tabii. Cumartesi ve pazar günleri yasaklarla inşallah yine eskiye döneriz” diye konuştu.

# Kocaeli, İzmit

02 Nis 2021 - 18:41 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Altınordu Güzelyalı Mahallesi'nde daire icradan satılık mask
Altınordu Güzelyalı Mahallesi'nde daire icradan satılık
Parke taşı döşeme işlemleri yaptırılacak mask
Parke taşı döşeme işlemleri yaptırılacak
Petroyağ Endüstriyel Yağlar, Uluslararası İş Güvenliği Ödülüne Layık Görüldü mask
Petroyağ Endüstriyel Yağlar, Uluslararası İş Güvenliği Ödülüne Layık Görüldü
Başkan Kocaman’ın otizm duyarlılığı mask
Başkan Kocaman’ın otizm duyarlılığı
Kandıra Belediyesi’nden otizme mavi destek mask
Kandıra Belediyesi’nden otizme mavi destek
Muhtar Çiçek’ten Hürriyet’e mahallesi adına teşekkür: mask
Muhtar Çiçek’ten Hürriyet’e mahallesi adına teşekkür:
Anket Gölcük Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'te kurulan pazarların günü değişti mask
İzmit'te kurulan pazarların günü değişti
Kırmızı kentte halı saha, internet kafe, hamamlar açılıyor mask
Kırmızı kentte halı saha, internet kafe, hamamlar açılıyor
İzmit’te bıçaklı ve sopalı kavga: 6 gözaltı mask
İzmit’te bıçaklı ve sopalı kavga: 6 gözaltı
Kandıra Gıda OSB, 7 bin kişiye iş imkanı sağlayacak mask
Kandıra Gıda OSB, 7 bin kişiye iş imkanı sağlayacak
Genç kuaförün üzen ölümü mask
Genç kuaförün üzen ölümü
İzmit'te korkutan kaza! Tramvay motosiklete çarptı mask
İzmit'te korkutan kaza! Tramvay motosiklete çarptı

GALERİ

Nisan ayında Kartepe'de kar sürprizi mask
Nisan ayında Kartepe'de kar sürprizi
Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı mask
Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı
Palet fabrikasında yangın çıktı mask
Palet fabrikasında yangın çıktı
Bir boya sandığı, tek gözü görmeyen baba, 5 kişilik aile... mask
Bir boya sandığı, tek gözü görmeyen baba, 5 kişilik aile...
“Yetkili servis” adı altında dolandırıcılık! 41 gözaltı mask
“Yetkili servis” adı altında dolandırıcılık! 41 gözaltı
Diş teknisyenliğini bırakıp bu işi yapmaya başladı mask
Diş teknisyenliğini bırakıp bu işi yapmaya başladı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL