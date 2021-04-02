4 katlı binanın çatısı cayır cayır yandı!

Alınan bilgiye göre İzmit Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi Hayırseverler Cami karşısında bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahalede bulunurken İnönü Caddesi yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Yangında dumandan etkilenen vatndaşlara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahalede bulunuldu. Yangının çıkış nedeniynheniz öğrenilemezken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Atrıntılar gelecek...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.