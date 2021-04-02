4 katlı binanın çatısı cayır cayır yandı!

Alınan bilgiye göre İzmit Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi Hayırseverler Cami karşısında bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahalede bulunurken İnönü Caddesi yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Yangında dumandan etkilenen vatndaşlara sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahalede bulunuldu. Yangının çıkış nedeniynheniz öğrenilemezken ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

Atrıntılar gelecek...