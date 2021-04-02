AKP meclise sundu! İşte madde madde ekonomide yapılacak düzenlemeler

AKP yeni bir kanun teklifi hazırladı. Meclis Başkanlığı'na sunulan teklifle ekonomiye dair birçok düzenleme yer alıyor.
KURUMLAR VERGİSİ ARTIRILACAK
Teklif ile şu an yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 için yüzde 25, 2022 yılı için ise yüzde 23 olacak.
YİYECEK-İÇECEK SEKTÖRÜNDE ÇALIŞANLARA 1.500 LİRA DESTEK
Yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde, mart ayı itibarıyla ücretsiz izne ayrılan çalışanlara, nisan ve mayıs aylarında günlük 50 lira olmak üzere aylık 1.500 lira destek yapılacak. Yine yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak.
İŞ GÖREMEZLİK RAPORU
Hastalık ve analık sigortasından ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ay dikkate alınacak.
ÇİFTÇİLERE YAPILANDIRMA İMKANI
Çiftçilerin, 31 Aralık 2020 itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılan tarımsal kredi borçlarına yeniden yapılandırma imkanı getirilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.