19 yaşındaki Emirhan av tüfeği ile inthar etti

Alınan bilgiye göre İzmit Bayraktar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde ikamet eden Emirhan Demircan (19) evlerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki ahırda göğsüne dayadığı av tüfeği ile inthar etti. Olayın ardından süt sağmak için ahıra gelen Emirhan'ın babası, Emirhan'ı kanlar içerisinde yerde yatarken görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Demircan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Emirhan'ın cansız bedeni olay yerine yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Henüz 19 yaşındaki Emirhan Demircan'ın neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.