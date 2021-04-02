Alınan bilgiye göre İzmit Bayraktar Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde ikamet eden Emirhan Demircan (19) evlerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki ahırda göğsüne dayadığı av tüfeği ile inthar etti. Olayın ardından süt sağmak için ahıra gelen Emirhan'ın babası, Emirhan'ı kanlar içerisinde yerde yatarken görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Demircan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Emirhan'ın cansız bedeni olay yerine yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Henüz 19 yaşındaki Emirhan Demircan'ın neden intihar ettiği henüz öğrenilemezken jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
02 Nis 2021 - 20:20- Asayiş Güncelleme: 02 Nis 2021 - 21:18
19 yaşındaki Emirhan av tüfeği ile inthar etti
İzmit Bayraktar Mahallesinde ikamet eden 19 yaşındaki Emirhan Demircan, evlerine yaklaşık 200 metre uzaklıktaki ahırda göğsüne dayadığı av tüfeği ile intihar ederek yaşamına son verdi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.