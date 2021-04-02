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02 Nis 2021 - 20:24- Gündem G: 02 Nis 2021 - 20:25

Korona verilerindeki artış durdurulamıyor!

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 179 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 42 bin 308 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

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Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre, son 24 saatte 179 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 31 bin 892’a yükseldi. Toplamda 39 milyon 70 bin 763 test yapıldı. Bugün yapılan 248 bin 968 testten, 42 bin 308 yeni vaka sayısı, bin 471 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 400 bin 296 olduğu, bugün iyileşen 24 bin 419 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 3 milyon 59 bin 462’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,6, ağır hasta sayısının ise 2 bin 182 olduğu açıklandı.
# covid-19

02 Nis 2021 - 20:24 - Gündem

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