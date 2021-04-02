2 çocuk annesi kadının cesedi mağarada bulundu

Alınan bilgiye göre Kandıra Kerpe Mahallesi Kartalkaya bölgesinde vatandaşlar kadın ayakkabısı ve çantası bulunca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Jandarma ekipleri bölgede araştırma yapmaya başladı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda kadının eşyalarının bulunduğu kayalıkların altındaki bir mağarada Meryem Aslan (39)’ın cansız bedeni bulundu. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından Aslan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Meryem Aslan’ın evinden ayrılırken eşine, babasının evine gideceğini söylediği öğrenildi. Jandarma ekipleri Aslan’ın ölümü ile ilgili inceleme başlattı.