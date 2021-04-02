Alınan bilgiye göre Kandıra Kerpe Mahallesi Kartalkaya bölgesinde vatandaşlar kadın ayakkabısı ve çantası bulunca durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Jandarma ekipleri bölgede araştırma yapmaya başladı. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda kadının eşyalarının bulunduğu kayalıkların altındaki bir mağarada Meryem Aslan (39)’ın cansız bedeni bulundu. Olay yerinde jandarma ekipleri tarafından yapılan inceleme işlemlerinin ardından Aslan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Meryem Aslan’ın evinden ayrılırken eşine, babasının evine gideceğini söylediği öğrenildi. Jandarma ekipleri Aslan’ın ölümü ile ilgili inceleme başlattı.
02 Nis 2021 - 20:25- Asayiş Güncelleme: 02 Nis 2021 - 21:16
2 çocuk annesi kadının cesedi mağarada bulundu
İzmit’te ikamet eden babasına gitmek üzere evinden ayrılan 2 çocuk annesi kadının cesedi, Kandıra Kerpe Kartalkaya bölgesindeki bir mağarada bulundu.
02 Nis 2021 - 20:25 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.