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02 Nis 2021 - 20:35- Siyaset G: 02 Nis 2021 - 20:48

Ömer Faruk Gergerlioğlu tutuklandı

Milletvekilliği düşürülen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu tutuklandı.

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Gergerlioğlu’nun kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle teslim olması için 10 günlük süre doldu. Gergerlioğlu, teslim olmayacağını açıklamıştı. Gergerlioğlu’nun oğlu Salih Gergerlioğlu, Twitter hesabından “Babamı tutuklamaya geldiler” mesajıyla polisin evlerine geldiğini duyurdu. Salih Gergerlioğlu, “Aynı rezalet tekrarlandı. Ayakkabılarını giymesine müsaade etmeden yaka paça çıkardılar. Zorbalığın fotoğrafı” diyerek, babasının eşyalarının fotoğrafını paylaştı.

02 Nis 2021 - 20:35 - Siyaset

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