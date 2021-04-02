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02 Nis 2021 - 22:50- Spor G: 02 Nis 2021 - 23:34

Engin Koyun: Hedefe emin adımlarla yürüyoruz

Kocaelispor Kulübü Başkanı Engin Koyun, hedefe doğru emin adımlarla ilerlediklerini ifade etti.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kahramanmaraşspor deplasmanından altın değerinde 3 puan çıkardıklarının altını çizen Engin Koyun şu şekilde konuştu: Kahramanmaraşspor’u 2-0 mağlup eden Kocaelispor’da resmi anlamda –Başkan- olarak protokolde yer alan Engin Koyun galibiyeti şu şekilde değerlendirdi: Kongreden sonraki ilk maçımızdı. Kazanmak için sahaya çıktık. Bu saatten sonra büyük takım, küçük takım kalmadı. Tüm karşılaşmalar zor geçiyor. Maraş’tan altın değerinde 3 puan aldık.

SERİMİZİN DEVAM ETMESİ GEREKİYOR

Tüm takımı ve teknik heyeti canı gönülden tebrik ediyorum. Bundan sonra 3 puan serisinin devam etmesi gerekiyor. Takıma inanıyor ve güveniyorum. Rakiplerimiz de puan kaybetti. Bu bizim için avantaj oldu. Erzincan ve Hekimoğlu Trabzon maçlarıyla hedefe doğru gideceğimizi düşünüyorum

BİRLİKTE MUTLU SONA ULAŞACAĞIZ

Hocamız yeni bir sistem kurmaya çalışıyor. Çıkarmış olduğu bu takımla da Play-Off'a hazırlık yaptığını düşünüyorum. Çok zengin bir kadromuz var. Giren, çıkanı aratmıyor. Yavaş yavaş takım oyununa başladığımızı düşünüyorum. 7 maçımız kaldı. Play-Off'ta, tecrübesiyle ve bireysel yetenekleriyle beraber inşallah mutlu sona ulaşacağız.

BİZE İNANIN, GÜVENİN

Kongre konuşmamda da söylemiştim. Şehirde uzun zaman sonra kenetlenme oldu. Bir birliktelik havası yakaladık. İnşallah Play-Off'tan da hak ettiğimiz yere geleceğimizi düşünüyorum. Buraya kadar gelip emek sarf eden siz basın mensuplarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Bize inanın ve güvenin. Sonuna kadar Kocaelispor markamızın etrafında duralım, o kupayı hep beraber kaldıralım.

02 Nis 2021 - 22:50 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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