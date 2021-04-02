Mesut: Gol yemediğimiz maçları kazanıyoruz

Sözlerine 2-0’lık Kahramanmaraşspor galibiyetini değerlendirerek başlayan Mesut Özdemir şu şekilde konuştu: Her maça final gözüyle bakıyoruz. Rakip Maraş'mış, oymuş çok önemli olmuyor. Herkesin grupta bir iddiası var. Bizim de hedefimiz Play-Off'a kalmak ve buna göre de planlarımızı yapmaya çalışıyor, ne yapabiliriz, onu düşünmek istiyoruz. Kahramanmaraşspor maçı bir basamaktı. Allah'ın izniyle geçtik.
ADIMIZ KOCAELİSPOR OLUNCA
Önümüzdeki maçları da final olarak görüp, maçları kazanarak Play-Off'a kalıp en iyi mücadeleyi gösterip şampiyon olarak çıkmak istiyoruz. Herkes mücadele ediyor. Karşısındaki rakip Kocaelispor olunca da dört gömlek daha fazla mücadele gösteriyorlar. Bunun da farkındayız. Maraş maçında üstesinden geldik. Tüm arkadaşlarımın ayağına yüreğine sağlık.
ONLARA GÜVENİYORUZ
İleri uçta çok iyi yaklarımız var. Hep şunu konuşuyoruz. Gol yemediğimiz sürece bir şekilde gol atarız. Çünkü geçen sezon 60 gol atmış forvetlerimiz var. Onlara ve tüm takıma güveniyoruz. Onlar bizi taşıyacak. Genelde gol yemediğimiz maçlarda bir şekilde maçı kazanıyoruz. İnşallah bu süreçten sonra da devam eder ve golü erken bulup rahat oynarız.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.