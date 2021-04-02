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02 Nis 2021 - 22:52- Spor G: 02 Nis 2021 - 23:36

Musa Nizam: İkinci yarıda sonuca gittik

Kocaelispor’un başarılı savunma oyunlarından Musa Nizam, Kahramanmaraşspor maçında ikinci yarıdaki etkili oyunları ile 3 puana ulaştıklarını belirtti.

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Musa Nizam forma giyen herkesin görevini en iyi şekilde yaptığını belirtti ve şu şekilde konuştu: Her zaman söylüyorum. Çok zor bir ligde oynuyoruz. Rakipler sahaya puan almak için çıkıyor. Kahramanmaraşspor maçı da kolay geçmedi ve rakibimiz karşılaşmaya iyi başlayarak bizi zorladı. İkinci yarı ise kontrolü tamamen elimize aldık. Mücadeleyi de işin içine sokarak 2-0'lık bir galibiyetle buradan ayrıldık.

NUMAN AĞABEY İLE İYİ OYNADIK

İnşallah mücadelemiz bu şekilde devam eder ve üstüne koyarak gideriz. Play-Off'a iyi bir şekilde girmek istiyoruz. İyi stoperlerimiz var. Kime görev verilirse elinden geleni yapıyor. Bu maçta da Numan ağabeyle iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyorum. Dediğim gibi formayı kim alırsa bunu en iyi şekilde değerlendirecektir.

02 Nis 2021 - 22:52 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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