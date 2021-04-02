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02 Nis 2021 - 22:45- Asayiş G: 02 Nis 2021 - 23:43

Evlere dadanan suç makinesi hırsızlar yakalandı

Gebze'de kapıların dilini düşürme yöntemini kullanarak girdikleri 2 evden 7 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan suç makinesi 3 hırsız yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri, kucağındaki bebeği ile polis aracına bindirildi.
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Olay, 26 Mart tarihinde Gebze'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kapı dilini düşürme yöntemi ile girdikleri 2 evden 7 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Hırsızlık olayları ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, 2 evin de aynı şahıslar tarafından soyulduğunu tespit etti. Ekipler tarafından kimlikleri belirlenen E.G., G.B., S.G. isimli 3 şüpheli İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

12 ADET SUÇ KAYDI BULUNUYOR

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden E.G.'nin 76 adet, G.B.'nin 36 adet, S.G.'nin ise 12 adet suç kaydı olduğu ve bu suç kayıtlarının çoğunluğunun hırsızlık suçları olduğu tespit edildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyeye götürülürken, şüphelilerden biri, polis aracına kucağındaki bebeği ile bindirildi.
# İstanbul, Gebze

02 Nis 2021 - 22:45 - Asayiş

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