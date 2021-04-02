Evlere dadanan suç makinesi hırsızlar yakalandı

Olay, 26 Mart tarihinde Gebze'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kapı dilini düşürme yöntemi ile girdikleri 2 evden 7 bin TL değerinde ziynet eşyası çalındı. Hırsızlık olayları ile ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, 2 evin de aynı şahıslar tarafından soyulduğunu tespit etti. Ekipler tarafından kimlikleri belirlenen E.G., G.B., S.G. isimli 3 şüpheli İstanbul’da düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
12 ADET SUÇ KAYDI BULUNUYOR
Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden E.G.'nin 76 adet, G.B.'nin 36 adet, S.G.'nin ise 12 adet suç kaydı olduğu ve bu suç kayıtlarının çoğunluğunun hırsızlık suçları olduğu tespit edildi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. Adliyeye götürülürken, şüphelilerden biri, polis aracına kucağındaki bebeği ile bindirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.