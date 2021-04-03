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03 Nis 2021 - 09:07- Gündem G: 03 Nis 2021 - 09:08

Büyükşehir’in ev sahipliğindeki şampiyona için geri sayım başladı

2021 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası hazırlıkları devam ederken teknik ekip çalışmalarını sürdürüyor.

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Covid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl ertelenen 2021 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası için hazırlıklara devam ediliyor. 10-17 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak olan Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası ön hazırlık çalışmaları kapsamında; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ziyaret edildi.

YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜN TANITIMI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca organize edilecek olan JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonasında orta mesafe eleme ve finali, uzun mesafe ile takım yarışmaları yapılacak. Gebze ilçesi kuzey bölgesindeki etapların bir bölümü Yörük yerleşimi olmasıyla, şampiyonanın bu yılki teması Yörük kültürünün tanıtımı ile gerçekleştirilecek.

TEKNİK EKİP KOCAELİ’NDE

10 - 17 Temmuz 2021 tarihleri arasında Kocaeli İzmit ilçe merkezi ve Gebze ilçe Denizli ile Mudarlı köyleri sınırları içerisinde düzenlenecek olan JWOC 2021 Gençler Dünya Şampiyonası keşif ve saha çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Kocaeli’ye gelen Uluslararası Oryantiring Federasyonun Teknik Kurul Yetkilileri IOF Kıdemli Etkinlik Danışmanı Janos Manarin ve IOF Asistan Etkinlik Danışmanı Simone Grassi, Türkiye Oryantiring Federasyonu Dış İlişkiler Kurul Başkanı Gökhan Ünal ve Kocaeli İl Temsilcisi Ali Günal Erdem ve diğer teknik ekip ziyaret sonrası toplantı ve çalışmalara devam etti.

HARİTA GÜNCELLEMESİ DE YAPILDI

JWOC 2021 Gençler Dünya Oryantiring Şampiyonası; parkur, konaklama, taşıma, arenalar, start, finish, zaman tutma, bilgisayar donanım işleri, harita basımı, etkinlik merkezi ve karantinalar konularında toplantılar gerçekleştirilerek teknik detaylar masaya yatırıldı. IOF Asistan Etkinlik Danışmanı Simone Grassi parkur ekibi ile birlikte şehir etabı hariç diğer 4 etabı (orta mesafe eleme, orta mesafe final, uzun mesafe ve bayrak) parkurlarını koşacak haritayı kontrol ederek direktifler doğrultusunda harita güncellemesi de yapıldı. Öte yandan üçüncü resmi JWOC2021 eğitim kampı, 11-16 Nisan 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup dördüncü resmi eğitim kampı, 03-07 Temmuz 2021 tarihleri arasında etkinlik öncesi olarak düzenlenmesi bekleniyor.

# İzmit, Gebze, Kocaeli, covid-19, Büyükşehir, eğitim

03 Nis 2021 - 09:07 - Gündem

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