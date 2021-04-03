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03 Nis 2021 - 09:14- Siyaset G: 03 Nis 2021 - 09:20

Bahçeli'yi kızdıracak anket! İYİ Parti, MHP'yi ikiye katladı

Avrasya Araştırma şirketi tarafından yapılan son seçim anketinde MHP lideri Bahçeli'yi üzecek sonuç çıktı. Bahçeli'nin daha önce "ısmarlama ve ipotekli kamuoyu araştırma şirketleri" diye eleştirdiği anket şirketlerinden Avrasya'nın araştırmasına göre AK Parti'nin oyları yüzde 33.2, MHP'nin oyları yüzde 6.9 olurken; CHP yüzde 26.8, İYİ Parti yüzde 13.8 bandında yer aldı. HDP'nin ise baraj sınırında kaldığı görülüyor.

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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, yaptıkları son anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. 26-31 Mart arasında 2460 kişiyle yapılan anket 26 ilde yüz yüze mülakat yöntemi ile yapıldı. Vatandaşlara "Bugün seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu sorusu sorulan ankette MHP lideri Bahçeli'yi kızdıracak sonuç çıktı. Kararsızlar dağıtıldığında AKP'nin oyları yüzde 33.2, MHP'nin oyları yüzde 6.9 olarak paylaşılırken; CHP yüzde 26.8, İYİ Parti ise yüzde 13.8 bandında yer aldı.

HDP BARAJ SINIRINDA

Ankette HDP'nin yüzde 9,7 oy aldığı görülüyor. Araştırmada 6. sırayı Gelecek Parti 3,1 oy oranı ile yer alırken DEVA Partisi'nin 2,9 oy aldığı görülüyor.

BAHÇELİ ANKET ŞİRKETLERİNE "ŞARLATAN" DEMİŞTİ

Daha önce anket şirketlerini MHP'nin oyunu düşük gösterdikleri gerekçesiyle yerden yere vuran MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anket şirketlerine "şarlatan" demişti. Bununla da yetinmeyen MHP lideri, "Oy oranımızı az göstermek için kudurmuş gibi çalışan kokuşmuşlar" ifadeleri ile anket şirketlerine olan tepkisini dile getirmişti.

03 Nis 2021 - 09:14 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Ziyaa - Ha gayret hdp yakında birinci çıkar şu an 4, büyük parti.yönetimi ele geçirmek için önünde üç parti var.minik ortak hdp nin altında kalıyor.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Nisan 10:32

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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