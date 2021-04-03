Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
03 Nis 2021 - 09:26- Gündem G: 03 Nis 2021 - 09:29

Aşı orucu bozar mı? Diyanet'ten açıklama geldi

Ramazan 13 Nisan'da başlıyor. Bir yandan aşılama süreci devam ederken öte yandan "aşı orucu bozar mı" sorusu gündeme geldi.
mask

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt, COVID-19 aşısı ve diğer aşıların orucu bozmadığına dair açıklamalarda bulundu. Bozkurt, hiçbir aşının içerisinde besleyici vitamin ve gıda içerikli bir madde bulunmadığını belirterek, "Aşının vücuda zerk edilmesi orucu bozmamaktadır fakat ihtiyatlı hareket etmek açısında iftar ve imsak arasında olunabilir" dedi.

"COVID-19 aşısı rahatlıkla yaptırılabilir"

Aşıların içeriğinde vücudu besleyici vitamin veya gıda içerikli bir içerikleri olmadığından orucu bozmadığını fakat bu konuda göz ardı edilmemesi gerekenin şüpheli şeylerden hep uzak durup şüphesizlere yönelmek olduğuna değinen Bozkurt, ramazan boyunca oruca engel olabilecek her şeyden uzak durulması gerektiğine işaret etti.

Gün içerisinde oruçluyken COVID-19 aşısını yaptırmak zorunda olanların ya da randevusu gün içinde verilenlerin rahatlıkla aşısını yaptırabileceğini aktaran Bozkurt, "Çünkü sağlığı korumak, sağlıklı kalabilmek ve bulaşı önlemek için bu önemli bir tedbirdir. Haliyle bundan uzak durmamak için aşı olmak zorundayız. Bu aşıyı olmak zorunda olan insanlara orucun engel olmadığını hatırlatmak isterim" şeklinde konuştu.

"Kefaret gerekmez"

COVID-19 aşısının orucu bozmaması nedeniyle kaza ve kefaretin gerekmediğini vurgulayan Bozkurt, " Koronavirüs aşısı dahil olmak üzere hiçbir aşının içerisinde besleyici vitamin ve gıda içerikli bir madde bulunmamaktadır. Böyle şeyin vücuda zerk edilmesi orucu bozmamaktadır fakat ihtiyatlı hareket etmek açısında iftar ve imsak arasında olunabilir. Ancak gün içinde olmak isteyenler varsa olabilir, oruca zarar vermeyecektir bu durum" değerlendirmesinde bulundu.

# covid-19, koronavirüs

03 Nis 2021 - 09:26 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Ziyaa - Akp diyaneti bile ele geçirdi.hocam sakız ve diş fırçalamak cinsel ilişki bunlarla ilğilide yeni fetvaları acıklayın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 03 Nisan 10:23
01

Izmitli - bozar ama bunların paçası tutuştugundan bozmaz derler. :)

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 03 Nisan 09:31

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Büyükşehir’den anlamlı Ramazan karşılaması mask
Büyükşehir’den anlamlı Ramazan karşılaması
Büyükşehir’in ev sahipliğindeki şampiyona için geri sayım başladı mask
Büyükşehir’in ev sahipliğindeki şampiyona için geri sayım başladı
Korona verilerindeki artış durdurulamıyor! mask
Korona verilerindeki artış durdurulamıyor!
Altınordu Güzelyalı Mahallesi'nde daire icradan satılık mask
Altınordu Güzelyalı Mahallesi'nde daire icradan satılık
Parke taşı döşeme işlemleri yaptırılacak mask
Parke taşı döşeme işlemleri yaptırılacak
Petroyağ Endüstriyel Yağlar, Uluslararası İş Güvenliği Ödülüne Layık Görüldü mask
Petroyağ Endüstriyel Yağlar, Uluslararası İş Güvenliği Ödülüne Layık Görüldü
Anket Gölcük Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
İzmit'te kurulan pazarların günü değişti mask
İzmit'te kurulan pazarların günü değişti
2 çocuk annesi kadının cesedi mağarada bulundu mask
2 çocuk annesi kadının cesedi mağarada bulundu
Genç kuaförün üzen ölümü mask
Genç kuaförün üzen ölümü
Çocuklarının gözü önünde eski eşini öldürmüştü! Oğlumun “annem düştü” demesiyle kendime geldim” mask
Çocuklarının gözü önünde eski eşini öldürmüştü! Oğlumun “annem düştü” demesiyle kendime geldim”
İkinci el araçlardaki fiyat artışının sebebi için galericilerden şok iddia mask
İkinci el araçlardaki fiyat artışının sebebi için galericilerden şok iddia
AVM’de intihar girişimi! AVM çalışanları fark etti... mask
AVM’de intihar girişimi! AVM çalışanları fark etti...

GALERİ

Sürücüler ceza yememek için cam filmlerini söktü mask
Sürücüler ceza yememek için cam filmlerini söktü
Nisan ayında Kartepe'de kar sürprizi mask
Nisan ayında Kartepe'de kar sürprizi
Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı mask
Batan balıkçı teknesindeki 3 kişi son anda kurtarıldı
Palet fabrikasında yangın çıktı mask
Palet fabrikasında yangın çıktı
Bir boya sandığı, tek gözü görmeyen baba, 5 kişilik aile... mask
Bir boya sandığı, tek gözü görmeyen baba, 5 kişilik aile...
“Yetkili servis” adı altında dolandırıcılık! 41 gözaltı mask
“Yetkili servis” adı altında dolandırıcılık! 41 gözaltı
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL