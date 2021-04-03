Kocaeli'de ekmek fırınında yangın çıktı!

Alınan bilgiye göre, Osman Yılmaz Mahallesi Şehit Hasan Tahsin Büyükçoban Caddesi'nde bulunan ekmek fırınında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın nedeniyle fırında hasar