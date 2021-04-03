Sağlık Bakanlığı’nda kritik görevden alma

Vaka sayılarında art arda rekorların kırıldığı corona virüsü salgınıyla mücadele sürerken Sağlık Bakanlığı'nda kritik bir görevden alma gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe görevden alındı. Meşe'nin yerine ise Doç. Dr. Tolga Tolunay atandı.
Değişiklikle ilgili Resmi Gazete'de yer alan kararda, “3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Doç. Dr. Tolga Tolunay atanmıştır” denildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Dr Ersoy Kandemir - Bu son 6 ayda kaçıncı değişiklik bakan yardımcılarında?
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.