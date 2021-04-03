Kocaeli Kart Bakiye Aktarım Noktası Kocaeli Fuarı’na taşınıyor

İzmit Cumhuriyet Parkı'nda hizmet veren Kocaeli Kart Bakiye Aktarım Noktası, 5 Nisan 2021 Pazartesi Günü itibariyle Kocaeli Fuarı içerisinde bulunan “Seyahat Kartları Merkez Ofisi” yanında hizmet vermeye devam edecek.
HATALI KARTLAR DEĞİŞTİRİLİYOR
Kocaeli Kart bakiye aktarım noktasında kartlarla ilgili istek ve şikâyetler değerlendiriliyor, arızalı kartların içerisindeki bakiye yeni kartlara aktarılıyor. Kredi kartıyla ilişkilendirme yapılan merkezde teknik bir hata olan kartlar değiştiriliyordu.
HIZLI VE YERİNDE ÇÖZÜM
Kocaeli Kart taleplerine hızlı ve yerinde çözüm bulmak amacıyla Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Seyahat Kartları Merkez Ofisi'nde ise indirimli ve ücretsiz seyahat kartlarının basım ve vize işlemleri yapılıyor. 5 Nisan'dan itibaren Kocaeli Kart bakiye aktarım noktası ile koordineli olarak hizmet verecek olan ofiste KocaeliKart ile ilgili işlemler çok daha hızlı yapılabilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.